Lady Gaga : Son dogsitter est devenu SDF, il réclame de l'aide !

Sa mésaventure remonte au mois de février et il est bien difficile de passer à autre chose. Souvenez-vous : alors qu'il promenait les chiens de Lady Gaga, le dogsitter Ryan Fischer s'était fait tirer dessus et s'était retrouvé à l'hôpital, frôlant la mort. Considérablement marqué par l'expérience, le jeune homme a décidé de se lancer dans un roadtrip de six mois, qui a commencé il y a deux mois déjà, pour guérir et apaiser son âme. Malheureusement, son chemin est à nouveau semé d'embûches. Son véhicule, une Ford Falcon de 1991 qu'il avait baptisé Trudy, l'a effectivement lâché en cours de route.

"J'ai passé du temps à me réapproprier mon corps, je dois maintenant me concentrer sur le renforcement de ma santé émotionnelle et mentale, explique-t-il sur les réseaux sociaux. Comprendre cela m'a aidé à comprendre ce que je dois faire pendant le reste du séjour : acheter un van, explorer le pays et trouver des communautés qui peuvent m'aider à grandir de ce traumatisme. Pour moi, cela inclus des centres de retraite spirituelle, des programmes, des soigneurs, des guides spirituels et créatifs." Et pour ce faire, il a besoin d'argent. Or, Ryan Fischer n'en a plus. C'est pourquoi il a monté une cagnotte Gofundme en ligne et demande de l'aide à quiconque peut la lui apporter.

Je n'ai pas de véhicule, pas d'appartement, et j'arrive à court d'argent

A ce jour, Ryan Fischer a obtenu 3373 dollars sur les 40 000 qui lui sont nécessaires. Parmi les 37 généreux donateurs, pas de trace de Lady Gaga - à moins qu'elle ne fasse partie des anonymes qui ont filé un billet de 50. "Je suis dans une impasse, regrette le tristement célèbre dogsitter. Je n'ai pas de véhicule, pas d'appartement, et j'arrive à court d'argent. Je survis grâce aux donations de mes proches. C'est pourquoi je demande humblement votre aide. Ce n'est pas facile pour moi d'en arriver là, mais je commence à réaliser que, quand on partage ses vulnérabilités avec les autres, un changement se produit immédiatement." C'est effectivement tout ce qu'on lui souhaite.