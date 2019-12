Laeticia Hallyday à LA : gainage entre copines et détente avec Jade et Joy

Sport entre copines, détente avec les filles... Laeticia Hallyday semble avoir pleinement profité de son week-end. Après un court séjour sur sa chère île de Saint-Barthélémy pour commémorer les deux ans de la mort de Johnny, la veuve de 44 ans est de retour chez elle, à Los Angeles. Le 15 décembre 2019, c'est avec Jade et Joy (15 et 11 ans) qu'elle s'est offert un moment de détente dans un club privé de la Cité des anges.

Fidèle à son style 70's, c'est en jean pattes d'éph et compensées XL que Laeticia Hallyday a fait une arrivée remarquée à l'hôtel club Soho Warehouse samedi après-midi. Un toit-terrasse avec piscine, un confortable salon à la décoration contemporaine, un élégant jardin arboré... Cette adresse branchée de Los Angeles offre un cadre à la fois chaleureux et luxueux. Jade et Joy y ont certainement passé un bon moment en compagnie de leur maman !