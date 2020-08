Laeticia Hallyday à St-Barth' : elle craque pour le it-bag de l'été

Brie Larson, Dua Lipa, Chrissy Teigen, Rihanna, Kim Kardashian, Kylie Jenner... C'est au tour de Laeticia Hallyday de craquer pour un it-bag signé Jacquemus. Toujours en vacances sur sa chère île de Saint-Barthélemy, la veuve de Johnny s'est saisie de son compte Instagram le 25 août 2020 pour partager une nouvelle photo estivale. L'occasion pour la mère de Jade et Joy (16 et 12 ans) de dévoiler un look d'été décontracté, mais siglé !

Tout sourire face à l'objectif, le cheveu salé, Laeticia Hallyday prend la pose façon retour de plage : avec sa casquette et ses lunettes aviateur qu'elle ne quitte pas de l'été, en maillot et survêtement, la quadragénaire a choisi d'apporter une touche mode en portant le panier Soleil de la marque française à succès Jacquemus. Un sac de plage qui coûte tout de même 390 euros... Le créateur, qui a fait de sa Provence natale sa principale source d'inspiration, s'est d'ailleurs réjoui de voir son panier porté par la veuve du Taulier : "Bisousssssss", a-t-il commenté avec un émoji coeur.