Laeticia Hallyday ressort une ancienne vidéo pleine d'amour avec Jade

La fête des Mères a été célébrée quelques semaines auparavant aux États-Unis, le 10 mai. Ce jour-là, Laeticia Hallyday avait été gâtée par ses deux filles. Jade et Joy lui avaient réservé de nombreuses surprises dont un petit déjeuner au lit et un poème écrit par Joy. "Le plus doux des réveils en ce jour spécial aux États-Unis. Je suis bénie. Jade et Joy, mes amours, mon tout, vous êtes ma fierté, ma joie, ma lumière. Vous m'aidez tellement tous les jours, vous êtes exceptionnelles. Vous étiez mes meilleures alliées, et en quelque sorte mes guides dans ce difficile deuil pour nous, avait alors partagé Laeticia sur Instagram. Vous brillez par votre sagesse et votre paix, vous sortez de l'ordinaire, comme votre père, et vous n'êtes qu'amour et gentillesse. Je suis fière de voir que vous grandissez avec tant de force et de résilience. Cela me rappelle chaque jour que seul l'amour compte." Elle avait également réalisé une vidéo TikTok avec Jade, en peignoir.