Lara Fabian présente son inattendu projet loin de la musique...

On la connaissait chanteuse, coach à la télé et même parfois comédienne mais on n'imaginait pas nécessairement la populaire Lara Fabian... cuisinière ! Et pourtant, celle belgo-sicilienne a l'amour des bons plats dans le sang. Elle a dévoilé à son public son nouveau projet dans le domaine.

C'est sur Instagram, lundi 9 août, que Lara Fabian a fait sa grande annonce. "Depuis ma plus tendre enfance, j'ai eu la chance de vivre le cadeau de la transmission de façon constante et presque malgré moi. En effet, ma grand-maman, mes tantes et ma maman me racontaient tous les jours comment prendre soin des autres, en alliant leurs gestes d'amour les plus simples à la préparation des repas. Manger chez mes parents Pierre et Luisa [décédée en mars 2019, NDLR], c'était comme s'asseoir les fesses dans la neige, vin chaud à la main, protégés par un soleil unique et réchauffé par un brasero fait maison (...) Moi, tard dans la nuit, repue, et couchée dans la petite chambre à fleur de notre 700 pieds carrés, je les entendais. Aux petites heures , ils refaisaient encore le monde, et me préparaient à ce grand voyage qu'allait être ma vie. Ces moments-là, je ne les oublierai jamais...", écrit d'abord l'interprète des tubes Je t'aime, Tu es mon autre ou Immortelle.

Et Lara Fabian, qui vit désormais au Québec avec sa fille Lou et son mari Gabriel, d'ajouter concernant sa démarche littéraire qui donne lieu à un livre de cuisine : "Au fil de mes innombrables tribulations et déménagements, j'ai reproduit ces gestes d'amour et ce style de vie peu commun, par la table, en y tenant mes propres révolutions. Mais cette fois, en m'inspirant de toutes les cultures, de tous les pays que j'ai traversés et auxquels j'ai ressenti le besoin d'appartenir. Voici un tour de 'mon monde', en recettes de cuisine porteuses de providence et en histoires cocasses, jusque-là jamais racontées."