Laura Lempika séparée de Nikola Lozina : ses premiers mots après l'annonce de la rupture...

Il y a quelques années déjà, les fans de télé-réalité assistaient à la naissance de l'histoire d'amour entre Laura Lempika et Nikola Lozina. Fou amoureux, les tourtereaux avaient rapidement décidé de s'installer ensemble, puis la jolie brune était tombée enceinte et avaitaccouché d'un petit garçon prénommé Zlatan, en décembre 2020. Mais aujourd'hui, après un mariage en grande pompe suivi de quelques mois de tension, le couple a annoncé sa rupture.

Touchée par les nombreux messages de soutien qu'elle a reçus sur ses réseaux sociaux, Laura Lempika a décidé de briser le silence. Sur son compte Instagram, elle a publié une story dans laquelle elle remercie ses abonnés et explique pourquoi elle tient pour l'instant à rester discrète sur le sujet. "Bonjour tout le monde. Merci pour tous vos messages ! Je ne suis pas très présente car je suis actuellement avec Zlatan. Je profite de lui, je prends un peu de recul... Merci encore pour tous vos messages", a-t-elle écrit. Il faut dire que les désormais anciens époux ont chacun demandé à leurs abonnés de respecter leur décision et leur vie privée. Désireux de protéger leur fils coûte que coûte, ils tiennent à ne pas divulguer trop d'informations quant aux raisons de leur séparation.

Des parents qui restent soudés

Pour rappel, Laura Lempika et Nikola Lozina se sont mariés en août 2022. Sur les réseaux sociaux, cet évènement avait fait grand bruit, beaucoup d'autres stars de télé-réalité ayant été invitées à la cérémonie. Malgré de nombreux longs mois d'organisation et de communication sur le sujet, l'union des deux influenceurs n'aura malheureusement duré que quelques mois seulement...

Les deux stars de télé-réalité ont annoncé leur séparation ce jeudi 5 janvier 2023, dans la soirée. Chacun d'eux à précisé avoir beaucoup de respect pour l'autre et ils continueront bien évidemment de se voir pour le bien du petit Zlatan. "Nous resterons un couple de parents pour notre merveilleux fils. Notre volonté à Laura et moi-même est de rester à l'écoute et présents l'un pour l'autre. (...) Je la respecterai à tout jamais", a promis le jeune homme sur son compte Instagram.