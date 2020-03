Laura Prepon cash sur son poids : "Ma mère m'a appris la boulimie"

Laura Prepon revient dans les médias pour évoquer la sortie de son livre You & I, as Mothers, un guide de maternité aussi bien qu'une autobiographie, où elle se révèle avec honnêteté. Dans des extraits publiés par People Magazine le 25 mars 2020, on apprend que l'actrice a souffert de boulimie pendant son adolescence.

"Ma mère m'a appris la boulimie. Ça a commencé à mes 15 ans et ça a duré jusqu'à la fin de ma vingtaine", explique l'actrice d'Orange Is the New Black (Netflix). "Je pensais que j'étais une femme forte, que j'avais confiance en moi, mais c'est devenu une compulsion qui m'a complètement fragilisée", raconte-t-elle.

À 15 ans, Laura Prepon mesurait 1,77 m et était "une enfant très sportive". Mais lorsqu'elle s'est rendue à un casting pour une agence de mannequinat, on lui a demandé de perdre 25 livres (environ 11 kilos). Elle a dit à sa mère qu'elle allait essayer et sa perte de poids est devenue "leur projet à deux". "Ma mère a commencé à me peser et à prendre mes mesures", poursuit la comédienne de That '70s Show, qui est tombée à 105 livres (47 kilos), la "fierté" de sa mère. "C'est là qu'elle m'a dit : 'Tu peux manger ton gâteau.' Je savais exactement de quoi elle parlait. C'est un truc qui nous a rapprochées. Un secret partagé", ajoute Laura Prepon.

Sa mère, influencée par le mythe de la maigreur dans l'ère de Twiggy, pensait qu'être maigre aiderait sa fille. "Elle était boulimique à l'université. Une fois qu'elle a perdu du poids, elle a rencontré mon père. Pour elle, être maigre, c'est avoir du succès. Je crois qu'elle essayait de m'aider", raconte Laura Prepon. Depuis, les médecins lui ont diagnostiqué la maladie d'Alzheimer et l'actrice n'est "plus en colère" contre elle, voulant profiter des derniers instants avec elle.

Aujourd'hui, l'actrice de How I Met Your Mother ne souffre plus d'aucun trouble du comportement alimentaire. "Guérir veut dire en apprendre plus sur mon corps. Surtout quand j'ai voulu avoir des enfants", se souvient-elle. À 40 ans, elle est aujourd'hui maman d'une petite Ella (3 ans) et d'un petit garçon né en février dernier, nés de son mariage avec Ben Foster.