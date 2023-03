Laura Smet sublime à la plage : elle subjugue avec son look dans l'esprit des 70's

Jeudi 23 mars Laura Smet a partagé une sublime photo d'elle sur la plage pour célébrer l'arrivée des beaux jours, dans une ambiance très "back to the 70's".

Tandis que le printemps pointe le bout de son nez, la fille de Nathalie Baye se prépare déjà pour l'été sur sa page Instagram. A 39 ans, la maman du petit Léo, fruit de son amour pour le cinéaste Raphaël Lancrey-Javal, s'est affichée dans une tenue très légère sur une plage de sable blanc. Sur cette sublime photo en noir et blanc postée sur son Instagram, on peut apercevoir l'actrice porter une magnifique tenue vintage avec un haut de maillot de bain en bandeau et un pantalon de plage large. Sa belle chevelure probablement ondulée par l'eau de mer s'accordait parfaitement à cette atmosphère très hippie et très nostalgique.

Suite à la publication de cette photo, Laura Smet a reçu de très nombreux commentaires, certains faisant un parallèle avec son défunt papa, Johnny Hallyday : "Toujours aussi jolie. En toi je retrouve l'attitude de ton papa, quelle ressemblance, dont je suis à jamais un fan absolu. Aussi, j'aimerais te dire que tu es une excellente actrice. Les seventies te vont très bien."