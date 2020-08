Laura Tenoudji et Christian Estrosi : attendris devant Bianca, 3 ans, en motarde

Ancien motard de compétition, Christian Estrosi s'est rendu à la cérémonie de remise de la moto Pernod 250 GP 1981 - 1984 le 31 juillet 2020. Le maire de Nice a ainsi pu retrouver - avec beaucoup d'émotion - la moto avec laquelle il concourait il y a près de 40 ans. Durant la cérémonie, l'édile a également pu redécouvrir des vidéos de sa jeunesse, alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années.

Accompagné de sa femme Laura Tenoudji (parée d'un magnifique masque léopard), Christian Estrosi a dévoilé une tout autre image de lui, loin de ses actuels rôles de maire, de président de la Métropole Nice Côte d'Azur et de président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cheveux au vent et mine de rockeur, il apparaît vaillant sur sa fière bécane dans quelques vidéos diffusées pendant l'événement. Des images qui n'ont pas manqué d'être admirées par Laura, toujours très fière de son époux. Admirative du passé sportif de son mari, la journaliste a pu découvrir l'impressionnant palmarès de Christian, ancien grand nom des compétitions de moto en France et à l'international.

Exposé pendant quelques jours à la Villa Masséna, l'ancien bolide de Christian Estrosi rejoindra par la suite le Musée National du Sport situé à Nice. Pour finir la journée en beauté, la chroniqueuse de Télématin a permis à sa fille Bianca, fruit de leurs amours et prunelle de leurs yeux, de s'asseoir sur la moto de son papa. Habillée d'une robe à fleurs, la petite fille, qui fêtera son 3e anniversaire le 5 août, a posé telle une star sous les yeux attendris de ses parents. Alors, Bianca sera-t-elle une future motarde aguerrie comme son papa ?