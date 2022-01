Laure Manaudou : Jérémy Frérot l'affiche en dévoilant un détail de leur vie de couple

Pour dynamiser 50 minutes inside, TF1 a décidé qu'une célébrité accompagnerait chaque semaine Nikos Aliagas à la présentation. Ce samedi 22 janvier, Jérémy Frérot a assuré comme un chef. L'ancien membre des Fréro Delavega a même accepté de répondre à certaines des questions de l'animateur concernant sa vie amoureuse. En couple avec la championne olympique Laure Manaudou, l'artiste n'a pas lésiné sur les révélations, au grand dam de sa chérie. Nikos Aliagas a voulu en savoir plus sur les goûts cinématographiques de son invité et les programmes télé que les amoureux favorisent durant leurs soirées à la maison. Et visiblement, Jérémy Frérot est plus tout seul qu'accompagné devant le petit écran : "C'est plus moi qui choisis puisqu'elle s'endort" a-t-il confié avec beaucoup d'humour.

Il faut dire que la vie chez les Manaudou/Frérot n'est pas de tout repos. Déjà maman de Manon, fruit de ses amours avec Frédérick Bousquet, Laure Manaudou a donné naissance à deux enfants au cours de sa relation avec Jérémy Frérot, deux garçons de 4 ans et un an. A la tête d'une jolie tribu, Laure Manaudou avait toutefois fait craquer sa carapace pour révéler à ses abonnés sur Instagram qu'elle souffrait, comme beaucoup de femmes, du syndrome du baby-blues. Une mauvaise passe durant laquelle elle a pu compter sur le soutien de son mari.

Avant l'arrivée de leur deuxième enfant, Laure Manaudou et Jérémy Frérot se sont dit 'oui' le samedi 12 mai 2018. Le couple avait choisi un beau domaine en bordure d'océan Atlantique, où il vit, pour célébrer son union avec ses plus proches. Parmi les invités se trouvaient notamment les deux frères de Laure, Nicolas et Florent Manaudou . S'ils ont connu des bas comme tous les couples, les amoureux ont finalement réussi à surmonter les épreuves et se lancer dans le grand bain de l'amour.