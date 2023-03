Laure Manaudou : Sortie en famille et rare photo de ses trois enfants réunis

La vie est belle pour Laure Manaudou, installée depuis de nombreuses années sur le bassin d'Arcachon et qui semble toujours aussi heureuse de son choix. Avec son mari Jérémy Frérot, originaire de la région, ils se sont construits une vie de famille agréable, loin du tumulte de Paris. Les deux tourtereaux y vivent avec leurs trois enfants et si les choses se passent très bien actuellement, l'été dernier a été particulièrement compliqué à vivre. Un feu d'une ampleur démentielle a frappé la Gironde et ils ont même été obligés d'évacuer en catastrophe leur maison.

"Hier, depuis le chemin qui mène à chez moi, je voyais les flammes de la forêt, cela grossissait et cette nuit, on a dû évacuer, il y avait trop de fumée, c'était intenable", expliquait Jérémy Frérot à l'époque. Heureusement, la situation a été maîtrisée et le couple a pu rentrer chez lui et malgré les nombreux dégâts sur leur environnement proche, ils ont pu retrouver leur quotidien et passer de belles soirées au Pestacle, le resto-bar tenu par le chanteur de 33 ans. Depuis, tout est rentré dans l'ordre et la vie a repris son cours, notamment pour leurs enfants, Manon (12 ans), Lou (5 ans) et le petit dernier, âgé de 2 ans.

Les enfants sur leurs vélos pour une balade en forêt

Des enfants qui ont tous déjà une vraie passion pour le sport, à commencer par l'aînée, qu'elle a eu avec Frédérick Bousquet, véritable fan d'équitation, pour le plus grand plaisir de sa mère. Lou est lui davantage attiré par le rugby, sport de prédilection dans le sud-ouest et pour le petit dernier, il est encore un peu tôt pour le savoir. En tout cas, les trois enfants semblent très bien s'entendre et Laure Manaudou s'est offert une belle balade en forêt avec eux. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), l'ancienne nageuse de 36 ans, suivie par près de 175 000 abonnés sur Instagram, a publié une belle photo de ses trois enfants lors de cet agréable moment en famille. Manon et le petit dernier ont opté pour le vélo tandis que Lou a choisi une petite voiturette pour cette sortie au milieu des arbres.

Un bon moment pour Laure Manaudou, qui a profité du beau temps pour s'offrir une belle balade en extérieur avec ses enfants.