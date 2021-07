Laure (Mariés au premier regard) dévoile un changement physique : avant/après impressionnant

Laure est une candidate nature peinture et c'est ce que ses abonnés aiment. La participante de Mariés au premier regard 2021 a répondu aux questions de ses fans sur Instagram, le 5 juillet. Et elle a dévoilé un avant/après qui n'est pas passé inaperçu.

L'ancienne championne de natation ne cache rien, ou presque à ses abonnés. Lorsqu'ils l'interrogent sur un sujet, l'épouse de Matthieu répond sans filtre. Et lundi, elle a fait une révélation sur l'un de ses changements physiques. Complexée par ses dents, Laure a pris la décision de se tourner vers la technique Invisalign. "C'est un appareil dentaire invisible parce que ce sont des gouttières qui se changent toutes les deux semaines", a expliqué la candidate. Le but ? Bien aligner les dents et ce, en toute discrétion. "Oui c'es très discret. Je l'avais dans certains épisodes de Mariés au premier regard. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment que les gouttières sont discrètes. Ca coûte cher, en général dans les 5 000 euros", a-t-elle poursuivi. Mieux vaut donc avoir une bonne mutuelle !

Mais ce qui compte, c'est que cela a fonctionné. Pour preuve, Laure a dévoilé un avant/après impressionnant. "Franchement c'est chaud de partager ça. Le plus impressionnant, c'est les dents du bas mais là, je suis au max du partage", a-t-elle commenté sa publication. La future maman a eu un traitement d'un peu plus d'un an. Et c'est son frère Mathieu, dentiste de profession, qui s'est occupée d'elle.

A l'occasion de cette session de questions/réponses, Laure a également admis auprès de ses abonnés qu'elle a connu une relation toxique. Elle a même dévoile de violents messages que son ancien compagnon lui avait envoyés.