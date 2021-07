Laure (Mariés au premier regard) enceinte : ses symptômes l'inquiète, elle demande de l'aide

La rencontre approche à grands pas. Laure est enceinte de son premier enfant, fruit de son union avec Matthieu. Et le terme est prévu pour le 18 août 2021, une naissance que les candidats de Mariés au premier regard 2021 attendent avec impatience. Et on imagine que l'ancienne championne de natation a encore plus hâte car la fin de sa grossesse est loin d'être facile.

Comme toutes les femmes qui attendent un heureux événement, la fin de grossesse est souvent plus épuisante. Et elle est parfois synonyme de maux. Laure ne dira pas le contraire puisque le 28 juillet, elle a demandé un peu d'aide à ses abonnés, en story. "Au-delà des insomnies, j'ai d'autres symptômes. Est-ce normal ? J'ai extrêmement mal aux mains la nuit et les matins, mais sans que ça gonfle (ça passe souvent dans la journée). J'ai des courbatures aux mollets depuis deux-trois semaines, ça ne passe pas. Pourtant, je bois beaucoup et je m'étire", ont pu lire les internautes. Et ils ont pu participer à un sondage pour dire si, selon eux, si c'était "normal" ou "pas normal". La jeune femme étant très proche de sa communauté, nul doute qu'elle aura de nombreuses réponses afin de la rassurer (ou pas ?).

Le 26 juillet dernier, Laure évoquait déjà quelques maux de grossesse, sur son fil d'actualité cette fois. En légende de photos issues d'un shooting, elle écrivait : "Dernière ligne droite (DPA : 18.08) et pourtant, j'ai l'impression que cette grossesse est interminable ! Baby L commence à être à l'étroit, la fatigue se fait ressentir, les insomnies, les douleurs aussi... mais bientôt tu sera là et on pourra commencer cette vie à 3 (4 avec Niñou [leur chien, NDLR] - Mais ça rimait pas). En tout cas, vu comme tu bouges, tu as l'air aussi impatiente que nous."

Pour leur nouvelle vie, Laure et Matthieu ont souhaité acheter une maison plus grande, à la campagne, avec un immense jardin. Récemment, la belle blonde a d'ailleurs dévoilé la future chambre de sa petite fille, dont le prénom commencera par la lettre L.

Tout est allé très vite entre les tourtereaux. Deux mois après s'être mariés au premier regard, ils ont découvert que Laure était enceinte. Après avoir un hésité, la candidate a pris la décision de garder le bébé, certaine que Matthieu est l'homme de sa vie. Et quand on suit leurs aventures, on ne peut que lui donner raison.