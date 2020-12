Laurence Boccolini VS Nabilla : Retour sur leur clash mémorable

Laurence Boccolini n'a jamais eu sa langue dans sa poche et quand l'envie lui prend de dire ce qu'elle pense, l'animatrice passée chez France Télévisions ne le fait pas tout bas. Nabilla en sait bien quelque chose !

En février dernier, les deux femmes s'étaient écharpées sur les réseaux sociaux, après une polémique lancée autour de Nabilla. Traitée comme une reine par son mari Thomas Vergara pour son 28e anniversaire, l'ancienne starlette de télé-réalité n'avait pas seulement eu droit à un voyage aux Maldives mais aussi à un cadeau hors de prix. Elle s'était vu offrir un sac Hermès, un modèle Birkin, l'un des plus chers du monde, le Himalaya Niloticus Crocodile Birkin, dont le prix est estimé à 300 000 euros en raison de son immense rareté.

Rapidement, Nabilla avait reçu de nombreuses critiques car ce sac à mains est fait à partir de peau de crocodile, comme l'indique son nom. La PETA lui avait même demandé de le rendre. Laurence Boccolini était alors montée au créneau. "Parfois je me filme en train de vérifier si les DLC des Vache qui rit dans le frigo sont encore bonnes ! Ensuite folle de joie je me filme en train de danser une gigue écossaise ma tartine à la main. Parce qu'il est 23h45 et qu'elles sont encore ok jusqu'à minuit", avait écrit l'animatrice, en répondant à une personne qui avait écrit : "Merveilleux moment de complicité où celle qui reçoit un cadeau le regarde à travers l'écran de son téléphone portable et se filme en train d'étreindre son compagnon. Voici notre époque dans ce qu'elle a de plus répugnant."

Habituée à se faire clasher, Nabilla avait alors répondu à Laurence Boccolini sur Twitter. "Nous ne sommes pas de la même génération, j'ai du respect pour les anciens... Chacun son époque et ses codes, le mépris vous rend très laide, souriez plutôt", avait répondu la maman de Milann. Laurence Boccolini avait renchéri : "Chère Nabilla, merci de vous intéresser à ma pauvre personne. J'ai 57 ans et j'encaissais déjà les critiques dans mon métier et vous n'étiez pas encore née. Le sens du mot rabaisser vous échappe. Profitez de la vie, de l'amour et des joies des métiers du cuir." S'en était suivie une nouvelle réponse de Nabilla : "Si vous ne m'aimez pas n'en dégoûtez pas les autres, respectez les plus jeunes et leur manière de communiquer. Maintenant je vous bloque comme ça vous ne porterez plus de jugement sur ma vie."

Et tout en était finalement resté là...