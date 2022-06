Laurène : La gagnante de la Star Academy 9 toujours en couple avec Louis ? On a la réponse !

Jenifer et Jean-Pascal, Emma et Fabien, Elodie et Edouard... de nombreux couples, bien éphémères, se sont formés au sein du château de Dammarie-les-Lys en Seine-et-Marne. Mais il y a deux candidats de la Star Academy qui ont intégré l'émission alors qu'ils étaient déjà amoureux : Laurène Bourvon, la grande gagnante oubliée de la 9e saison diffusée sur NRJ12, et Louis Mevel.

Ce n'est pourtant pas leur idylle qui aura propulsé Laurène vers la victoire, puisque Louis a été éliminé de la compétition après 4 semaines seulement. "Notre couple les intéressait pour le côté téléréalité, explique-t-il dans les colonnes du journal Le Parisien. On en était conscients. Et tant mieux pour nous !" "On était jeunes mais pas naïfs, ajoute sa chère et tendre. On nous a dit qu'on était assez présents à l'image au début. Ils ont joué sur le côté couple, essayé de créer des frictions... sauf que ça n'a pas fonctionné." Avoir participé à la Star Academy n'a, en tout cas, pas érodé leurs sentiments.

Et cela a encore plus soudé notre couple

En 2022, Laurène et Louis sont toujours en couple. Ils collaborent également, artistiquement parlant, puisqu'ils ont formé, ensemble, le duo Lunis. "Ça a été le jour et la nuit. J'avais un énorme manque de confiance en moi en entrant. L'émission m'a prouvé que je pouvais me mettre des coups de pied aux fesses et me sortir de ma zone de confort, admet la jeune chanteuse. Je suis sortie de là avec une confiance en moi que je n'avais jamais eue. Et cela a encore plus soudé notre couple. Je n'avais pas pour ambition de gagner. On voulait simplement faire un peu de promotion pour notre groupe."