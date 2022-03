Laurent Fontaine révèle son salaire de l'époque TF1... Et celui de Jean-Pierre Pernaut !

Le journaliste Laurent Fontaine a longtemps été une des vedettes de TF1 au cours des années 1990, qu'on qualifie couramment "d'âge d'or" de la chaîne. Un parcours prestigieux qui l'a amené ce samedi à être questionné sur son salaire de l'époque, dans la version people de TPMP présentée par Matthieu Delormeau. Il a également révélé le salaire de Jean-Pierre Pernaut...

Ce n'est un secret pour personne, TF1 a dominé très largement les audiences nationales pendant de nombreuses années au cours des années 1990 et 2000. Combien ça coûte ?, entre autres, faisait partie des émissions phares de la chaîne, en proposant un ensemble de reportages autour des modes de consommation et du gaspillage économique. L'émission a été présentée de 1991 à 2010 par le ponte du journal de 13h, décédé le 2 mars dernier, Jean-Pierre Pernaut. Aussi, Laurent Fontaine, ancien chroniqueur de l'émission aujourd'hui transféré sur C8 a été interrogé sur les émoluments versés à l'époque aux chroniqueurs. "Quand un Jean-Pierre Pernaut faisait 'Combien ça coûte ?', c'était entre 25.000 et 30.000 euros le prime, en tant qu'animateur, plus son salaire de présentateur du '13 Heures'" a ainsi révélé l'ancien partenaire de Pascal Bataille.

Concernant sa situation personnelle, l'animateur a affirmé, "j'avais 30 ans à l'époque. On devait prendre l'équivalent de 3.000 à 4.000 euros. C'était énorme", avant que n'ajoute Matthieu Delormeau, "tu prenais 12.000 balles par mois pour faire une chronique !" Dans la foulée, Laurent Fontaine précise : "C'était tous les mois 'Combien ça coûte ?' C'était un prime de TF1 le mercredi soir. On restait toute la soirée." Il a finalement rappelé que l'émission réalisait des audiences exceptionnelles en rassemblant "entre 7 et 8 millions de téléspectateurs", expliquant les salaires importants des participants.