Laurent (L'amour est dans le pré) : Rupture avec Maud et gros soucis financiers, l'agriculteur face à des épreuves

C'est en 2019 que Laurent a été révélé au grand public, dans L'amour est dans le pré. L'éleveur de vaches et de brebis espérait rencontrer une "femme gentille, aimante, douce, joyeuse". Bonne nouvelle, l'émission présentée par Karine Le Marchand lui a permis de trouver le bonheur. Il n'a malheureusement pas duré. Outre sa rupture, il a dû faire face à une autre épreuve.

Dès l'étape du speed-dating, Laurent a eu un véritable coup de coeur pour Maud. Ainsi, il l'a conviée à la ferme avec Cécile. Et très vite, tous deux se sont rapprochés. Ils se sont sans surprise mis en couple, une histoire qui a duré au-delà du tournage. Très vite, la prétendante s'est installée chez l'agriculteur et tous deux avaient pour projet d'avoir un enfant ensemble. Sur les réseaux sociaux, ils partageaient parfois leur quotidien pour le plus grand bonheur de leur communauté. Et leur complicité était si évidente que tout le monde pensait que leur histoire ne prendrait jamais fin. Pourtant...

Début octobre dernier, Laurent a créé la surprise et surtout l'émoi de sa communauté en révélant à Jeremstar qu'il était de nouveau un coeur à prendre. "On n'est plus ensemble, on avait des objectifs privés et professionnels différents (...). Je vais m'accrocher", avait-il déclaré. "Merci à tous, Vos pensées bienveillantes et mots de soutien m'ont été d'un grand réconfort. Suite à vos nombreux messages et demandes de nouvelles, j'ai décidé de garder ce compte où je continuerai de partager mon quotidien avec vous. Altruiste et positive, je reste connectée aux gens et à la nature. Je souris car je suis en vie. Prenez soin de vous", avait pour sa part confié Maud peu de temps après la terrible annonce. S'il garde le sourire, Laurent apparaît tout de même aminci et souvent la mine fatiguée sur les réseaux sociaux, de quoi inquiéter.

Des soucis financiers pour Laurent

Ses nouveaux soucis d'argent ont également interpellé le public. Rappelons qu'en 2020, à cause de la sécheresse, il a connu des difficultés financières. Voyant sa ferme de Saint-Hilaire-en-Morvan (Nièvre) dépérir, il n'a eu d'autres choix que de demander de l'aide en lançant une cagnotte Leetchi. Il a pu compter sur le plus grand nombre pour l'aider à sortir la tête de l'eau. Mais il ne se doutait pas que la somme récoltée allait engendrer de nouveaux soucis.

"Malheureusement, un nouveau coup dur m'est tombé sur la tête. En réalisant mon bilan comptable, la collecte a fortement augmenté mes impôts à payer. Je n'avais pas prévu cela dans le montant collecté sur Leetchi. Je dois payer environ 30 000 euros de divers impôts d'ici à la fin de l'année. Une nouvelle fois mon exploitation et ma passion se retrouvent en péril car je ne pourrai pas faire face à ces remboursements en plus de mes autres dépenses", révélait-il. Il a donc de nouveau fait appel à la générosité des gens, mais par le biais de la plateforme Miimosa cette fois. Une fois de plus, le soutien était au rendez-vous. Pour preuve, 29 485 euros ont été récoltés. De quoi rendre son année un peu moins sombre.