Laurent (L'amour est dans le pré) soupçonné de maltraitance et des cadavres retrouvés : il réapparaît après le scandale

Il y a quelques semaines, Laurent Levacher s'est retrouvé impliqué dans une grave affaire. L'éleveur de vaches allaitantes en Normandie de 45 ans, révélé dans L'amour est dans le pré en 2020 était soupçonné de maltraitance animale. À la suite d'une dénonciation officielle, une grande opération de contrôle sanitaire a été lancée par le parquet de Rouen. Vétérinaires, sapeurs-pompiers et gendarmerie avaient alors fait le déplacement jusqu'à sa ferme d'Osaâne, dans la petite commune de Vatteville-la-Rue. Sur place, les services avaient relevé un "grand nombre de manquements sérieux aux règles de la protection animale, susceptibles de constituer des infractions", annonçait un communiqué, lequel précisait que certains animaux présentaient même "des pathologies démontrant une absence de soins évidente". Un bovin avait d'ailleurs dû se faire euthanasier. Pire encore, de nombreux cadavres de la même espèce avaient été retrouvés sur l'exploitation et les plus de 400 bovins restants avaient été transférés vers l'Arche de la Fondation Brigitte Bardot.

Gros décalage...

Depuis, aucune nouvelle de Laurent Levacher n'avait été apportée. Jusqu'à ce dimanche 2 avril. Sur Instagram, un autre ex-candidat de L'amour est dans le pré, Pierre-Emmanuel (vu dans le programme en 2016), a tenu à faire savoir que son confrère avait pu reprendre son activité d'agriculteur. Il l'a constaté de lui-même en lui rendant visite. Pierre-Emmanuel a partagé une photo de leurs retrouvailles, sur laquelle Laurent apparaît le sourire aux lèvres aux côtés de ses chevaux. "De passage en Normandie, nous n'avons pas pu nous empêcher de nous arrêter chez notre ami Laurent, pour lui apporter tout notre soutien. Gros décalage entre ce qui circule sur les réseaux, et la réalité du terrain. Il aime et respecte ses animaux !", a assuré Pierre-Emmanuel qui était venu avec son fils Adrien (né en début d'année 2021).