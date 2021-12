Laurent Ournac : Grosse frayeur en voiture... Photo à l'appui, il raconte !

Laurent Ournac s'est offert une belle frayeur, le 2 décembre 2021. L'acteur qui interprète Tom Delorme dans Camping Paradis (TF1) a été victime d'un accident de voiture, un indicent qu'il a raconté en story Instagram à ses abonnés.

Il y a des jours où il vaudrait mieux rester bien au chaud au fond de son lit... Et la journée de jeudi était l'une de celles-ci pour Laurent Ournac. En cause, la mauvaise surprise qu'il a eue alors qu'il était sur la route, avec son 4x4 : "Aujourd'hui, j'ai perdu une roue en conduisant", a-t-il écrit en légende d'une photo, sur laquelle on peut découvrir sa voiture garée sur le bord de la route, avec une roue en moins. Une publication qui a pour le moins inquiété de nombreux internautes, bien que reste de la voiture soit en bon état.

Peu de temps après, Laurent Ournac a donc brisé le silence afin d'expliquer la situation : "Je suis parti de chez moi avec ma voiture, j'allais prendre mon train. J'ai roulé 1 km et j'ai pris un petit nid de poule, vous savez c'est un trou dans la chaussée. Je roulais à 50 km/heure et je pense que ma roue trouvait que je n'allais pas assez vite, donc elle voulait arriver avant moi à la gare. Elle s'est décrochée de la voiture et m'a doublé comme ça et a fini sa course, elle toute seule, dans un buisson. Et moi, j'ai fini sur trois roues", a déclaré l'époux de Ludivine. Il a ensuite précisé qu'il avait vu sa voiture "fumer" et "déraper". "Ça fait bouger le volant très fort mais j'ai réussi à m'arrêter ! La voiture est abîmée mais en tout cas, moi, tout va bien", a-t-il conclu.

Tout est bien qui fini bien donc pour le papa de Capucine (9 ans) et Léon (2 ans), qui a soufflé un bon coup une fois son véhicule à l'arrêt. Laurent Ournac a donc pu poursuivre sa journée et se consacrer à ses projets, parmi lesquels son arrivée dans l'équipe d'Ici tout commence. L'homme de 41 ans n'intègre pas le casting, comme c'est le cas de Michel Sarran, mais arrive en tant que réalisateur. Un nouveau défi qu'il relèvera, à coup sûr, haut la main.