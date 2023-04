Laurie Delhostal atteinte d'un cancer : message de sa fille, mariage et tendre baiser, elle vit à un rythme effréné

C'est une annonce qui a surpris et peiné de très nombreuses personnes. Le 28 novembre dernier, Laurie Delhostal, visage bien connu des amateurs de sport, dévoilait par le biais de ses réseaux sociaux sa maladie. "Il y a un mois tout juste on m'a dit : 'vous avez un cancer' (...) J'ai découvert les IRM, Pet Scan, le Pac. Plein de médicaments pour ne pas vomir. Le bonnet de water-polo glacé pendant la chimio", écrivait-elle. Une terrible nouvelle partagée par la journaliste de 43 ans et ses confrères ont été très nombreux à lui envoyer des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Pendant plusieurs mois, le quotidien de Laurie Delhostal s'est résumé à de longues séances de chimiothérapies, mais malgré la difficulté du traitement, la compagne de l'ancien rugbyman Pierre Rabadan a toujours gardé le moral. Mère d'une petite fille prénommée Anne-Rose, âgée de 7 ans, elle se sert de son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 20 000 abonnés, pour partager son quotidien de femme qui se bat contre la maladie. Récemment, elle s'est confiée sur son état de santé pour Télé 7 jours. "C'est un cancer avancé. Donc je vais en avoir encore pour de longs mois de traitement. J'ai eu droit à la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Je considère que j'ai fait plus de la moitié de ce marathon médical", expliquait-elle en toute transparence.

De l'art, de l'amour, de la joie. Et le mariage de Louison

Malgré le très lourd traitement qu'elle doit subir, Laurie Delhostal a continué à travailler et début mars, elle a même pu reprendre sa place sur le plateau de L'Équipe de Greg, l'émission de débats autour du sport animée par Grégory Ascher. Un emploi du temps très chargé, comme elle l'a montré ce 16 avril sur son compte Instagram. "De l'art, de l'amour, de la joie. Et le mariage de Louison", écrit-elle en commentaire d'une série de photos résumant les dernières semaines de la journaliste. On peut ainsi voir qu'elle est allée assister à une exposition, qu'elle a reçu un adorable mot de sa fille et qu'elle s'est rendue au mariage d'une amie à elle.