Laury Thilleman blessée : nouvelle mésaventure avant une soirée mystique

Le 9 juin 2021 était un jour particulier pour Juan Arbelaez. En plus de pouvoir recevoir ses clients en intérieur dans ses restaurants Vida, Plantxa, Levain, Yaya, Vigna et Streetlab comme tous les restaurateurs, l'ancien candidat de Top Chef (saison 3, en 2012) a ouvert un nouvel établissement baptisé Bazurto où il propose des mets colombiens. Malheureusement, son épouse Laury Thilleman n'a pu s'y rendre pour le soutenir comme elle l'a confié en story Instagram, le 9 juin 2021.

Alors qu'elle était en plein shooting pour sa marque de vêtements Parisienne et alors, Miss France 2011 a connu une mésaventure. "Soirée ésotérisme forcée. Bon sinon aujourd'hui je me suis explosé le dessus de pied contre un angle de porte. Impossible de le poser au sol depuis. Journée de tournage en serrant les dents. Me voilà donc en train de mater un doc sur la sorcellerie au lieu de savourer les bons plats de mon homme", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo sur laquelle on peut voir son pied entouré de glaçons. Espérons pour Laury Thilleman que ce ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir.

Il faut croire que la malchance poursuit la belle brune de 29 ans en ce moment. Le 3 juin dernier, l'ancienne reine de beauté a révélé qu'elle s'était cassée une dent de devant. Elle s'est donc rapidement rendue chez le dentiste afin de remédier à son problème. "Merci pour tous vos petits messages. Tout est rentré dans l'ordre, je vous rassure. Un grand merci Dr. Pierre Layan de m'avoir redonné un peu de mon sourire", s'est-elle réjouie peu de temps après.