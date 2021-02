Le prince Charles et Camilla vaccinés contre la Covid-19 : le couple a reçu une première dose

Après la reine Elizabeth et son mari le prince Philip, c'est au tour du prince Charles et de son épouse Camilla de se faire vacciner contre la Covid-19. Le 10 février 2021, un porte-parole de Clarence House (la résidence officielle du prince de Galles à Londres) a annoncé que le couple avait reçu une première injection. Si l'héritier au trône d'Angleterre avait contracté le coronavirus au début de l'épidémie, en mars 2020, sa femme a quant à elle échappé à la maladie jusqu'à maintenant.

"Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont reçu leurs premières vaccinations contre le Covid-19", a indiqué le porte-parole, sans préciser le vaccin administré. Comme l'a précisé l'AFP mercredi, âgés de respectivement 72 et 73 ans, le prince Charles et Camilla figurent parmi les quatre groupes prioritaires au Royaume-Uni, dont les personnes de plus de 70 ans et les soignants. Pays le plus endeuillé d'Europe avec presque 114 000 morts, le Royaume-Uni compte sur la vaccination de sa population pour sortir très progressivement d'un strict confinement.

Elizabeth II, 94 ans, la mère de Charles, et son époux le prince Philip, 99 ans, avaient reçu leur première injection d'un vaccin anti-Covid début janvier. Le prince Charles, ainsi que son fils aîné le prince William, avaient contracté une forme légère de la Covid-19 au début de la première vague de la pandémie, au printemps 2020.

Une famille royale éclatée, mais solidaire

Depuis le début de la crise sanitaire, la famille royale a limité ses réunions, en ne s'accordant qu'une soirée de Noël au château de Windsor pour l'Armée du Salut, en décembre dernier. Le prince Charles et Camilla depuis Clarence House, la reine depuis Windsor, le prince William et Kate Middleton depuis leur maison de campagne d'Anmer Hall : tous sont malgré tout restés actifs en multipliant les visioconférences. C'est certainement à distance qu'ils ont d'ailleurs félicité la princesse Eugenie pour la naissance de son premier enfant, annoncée mardi par Buckingham.

Les 100 ans du prince Philip, la traditionnelle parade Trooping The Colour, l'inauguration de la statue de Diana dans les jardins de Kensington... Autant d'événements que la palais espère pouvoir organiser au printemps prochain. Des rendez-vous d'autant plus attendus que le prince Harry et Meghan Markle pourraient, à cette occasion, faire leur grand retour au Royaume-Uni, après un an d'indépendance en Californie.