Léa Elui (Danse avec les stars) : La grosse épreuve qui lui a fait perdre confiance en elle

Danse avec les stars 2022 est de retour ce vendredi 16 septembre, sur TF1. Les six derniers duos vont être présentés au public et feront le show pour la première fois sur le parquet. A l'issue de l'émission, un(e) candidat(e) sera éliminé(e), comme David Douillet la semaine passée. Parmi les participants, les téléspectateurs découvriront Léa Elui, l'influenceuse française la plus suivie sur les réseaux sociaux. Interrogée par TV Mag, elle s'est confiée sur cette folle aventure.

C'est à l'âge de 16 ans que la charmante blonde de 21 ans s'est fait connaître en partageant des vidéos de danse orientale sur TikTok (réseau sur lequel elle comptabilise 17,3 millions d'abonnés). Mais, celle qui a par la suite créé des vidéos humoristiques et des tutoriels de maquillage et de coiffure sur Instagram et sur YouTube l'assure, elle n'est pas avantagée pour la compétition. "C'est un gros défi à relever. J'ai accepté pour me surpasser et montrer que je fais un peu plus que mes petites danses sur TikTok", a-t-elle confié à TV Mag.

Bien qu'elle ait des notions de danse, c'est comme si elle partait de zéro puisque les danses de salon sont bien différentes techniquement que ce dont elle a l'habitude de faire. "Je n'ai jamais l'habitude d'utiliser mes jambes et mes pieds, or c'est la base de la danse de salon donc c'était un peu compliqué au départ mais ça commence à venir. Je pars de rien donc, du coup, j'ai tout à apprendre et apparemment mon danseur m'a dit que c'était une bonne chose", a-t-elle poursuivi.

Avec son partenaire (dont on ignore encore l'identité), le feeling est immédiatement passé, au point qu'elle noue une relation de confiance avec lui. Léa Elui s'est en effet beaucoup livrée. "Certaines personnes vont me comprendre, d'autres peut-être moins. Mais, en tout cas, j'ai exprimé ce que j'avais à exprimer", a confié la jeune femme qui a été victime de harcèlement au collège et au lycée. Une épreuve qui lui a fait perdre confiance en elle. Elle attend donc beaucoup de Danse avec les stars. "C''est une émission où tu te redécouvres, tu réapprends à te connaître, et j'espère reprendre un peu confiance en moi. En tout cas, c'est ce que je dois travailler", a-t-elle conclu.