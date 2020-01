Léa François et Harry Potter : l'improbable lien entre l'actrice et la saga

Léa François, actrice phare de Plus belle la vie (France 3) depuis plusieurs années déjà et depuis peu maman d'une petite fille prénommée Louison, a beaucoup plus de cordes à son arc qu'on ne saurait l'imaginer. En effet, la jeune femme est connue depuis bien longtemps puisqu'elle a fait ses premières apparitions à la télévision dès l'âge de 4 ans. Mais il est un fait encore plus surprenant que beaucoup d'entre nous ignorent encore...

En 2001 sortait dans les salles de cinéma françaises le premier volet de la saga Harry Potter, adaptée de la série littéraire écrite par J.K. Rowling. Un premier film marquant le début d'un véritable phénomène planétaire. Il se trouve que Léa François, à l'époque âgée de 13 ans, a participé au succès de la franchise, en France. En effet, elle a prêté sa voix au personnage de Ginny Weasley, la soeur de Ron dans les trois premiers films : Harry Potter à l'école des sorciers (2001), Harry Potter et la chambre des secrets (2002) et enfin Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban (2004). Rien que ça !

Sous les feux des projecteurs depuis toute petite déjà, Léa François a commencé sa carrière en tournant diverses publicités pour plusieurs marques dans les années 1990. Mais petite fille, elle s'est également illustrée dans un clip de Jeanne Mas pour la chanson Au nom des rois, en 1992. L'année suivante, c'est auprès de Louis Bertignac qu'elle fait une apparition dans le clip de Ma p'tite poupée.

Par la suite, elle tourne dans de nombreuses séries télévisées et téléfilms français, avant de décrocher son rôle de Barbara Évenot dans Plus belle la vie, en 2009. Ce n'est qu'après avoir obtenu ce rôle qui l'a fait connaître du grand public qu'elle se lance également dans le théâtre.

Aujourd'hui, Léa François est devenue l'un des visages phares de la célèbre série de France 3. Après avoir un temps déserté les plateaux de tournage en raison de sa grossesse, elle s'apprête désormais à revenir d'ici à mars 2020 pour le plus grand bonheur des fans !