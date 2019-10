Lea Michele vend sa superbe villa pour 3,1 millions de dollars

Bye Bye Brentwood. Lea Michele va quitter ce quartier huppé de Los Angeles pour poser ses valises ailleurs, rapporte la presse outre-Atlantique. La chanteuse et actrice a mis en vente sa maison achetée en 2015 pour 3 millions de dollars à un nouveau prix de 3,15 millions. Une toute petite plus-value qu'elle devrait facilement réussir à obtenir.

Bâtie en 1957, cette maison a été plusieurs fois modernisée, agrandie et rénovée au fil des années. Elle contient notamment quatre chambres à coucher et autant de salles de bain, un grand salon avec des baies vitrées donnant sur le jardin ou encore une espace fitness. Des pièces réparties sur 293 m² de surface habitable. Quant à l'extérieur, il est absolument charmant et compte une piscine, une pergola fleurie de roses, un espace lounge, des fontaines, des bassins ou encore des palmiers parfaits pour créer un peu d'ombre quand les températures californiennes s'emballent. Un domaine qui a aussi le mérite d'être dans un cul-de-sac, donc à l'abri des indiscrets.

Lea Michele, ancienne interprète du personnage de Rachel Berry dans la série comico-musicale à succès Glee, souhaiterait-elle un nouveau domicile pour entamer sa nouvelle vie ? La jeune femme, qui va sortir un nouveau disque de chants de Noël intitulé Christmas in the City et est attendue dans le téléfilm Same Time, Next Christmas, s'est récemment mariée à Zandy Reich. Auparavant, elle a eu diverses histoires de coeur, dont la plus connue avec le regretté acteur Cory Monteith.

Thomas Montet