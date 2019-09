Lea Michele : Acné, prise poids... Cette maladie qui a bouleversé son corps

Alors que Lea Michele s'apprêtait à fêter ses 30 ans, de bien étranges symptômes sont apparus soudainement : une acné persistante et quelques kilos en plus. En cherchant des réponses, l'actrice américaine a appris être atteinte du syndrome des ovaires polykystiques (PCOS). Aujourd'hui âgée de 33 ans, l'inimitable Rachel de Glee s'est livrée lors d'une interview à Health sur sa maladie, qui affecte une femme en âge de concevoir sur dix.

"Les effets secondaires sont désastreux, comme cette prise de poids et l'acné", explique Lea Michele au magazine de bien-être américain, dont elle fait la couverture pour le mois d'octobre. "En grandissant, j'avais une peau affreuse. J'ai essayé le Roaccutane trois fois. J'ai essayé tous les médicaments imaginables. Heureusement, la pilule a été salvatrice chez moi pendant très longtemps", raconte l'ancienne compagne de Cory Monteith.

"Mais quand j'approchais de la trentaine, j'ai réalisé que je ne voulais plus de tous ces médicaments dans mon corps. C'est là que tout est arrivé, le retour de la peau à problèmes et, cette fois, une importante prise de poids. Je ne savais pas ce qu'il se passait", poursuit Lea Michele, qui ne voulait plus prendre de médicaments, contre l'avis des médecins. "Tout le monde voulait me donner un traitement. Je n'incite pas les gens à refuser un traitement, mais en ce qui me concerne, je savais que quelque chose n'allait pas. Je sentais que les médicaments ne seraient pas la bonne solution", se rappelle-t-elle.

Lea Michele a continué à chercher un médecin qui reconnaîtrait enfin ses symptômes. "Je suis allée voir un super docteur, à la minute où elle m'a regardée elle m'a dit 'Vous avez le PCOS'. Ça explique tout !", confie-t-elle. L'actrice, aujourd'hui mariée à Zandy Reich, dit avoir été apte à gérer sa maladie en changeant de régime alimentaire. Un changement d'alimentation bénéfique pour Lea Michele, qui a été élevée à la cuisine italienne de sa maman. "J'ai l'impression d'être dans la période la plus saine de ma vie", conclut-elle.

Retrouvez l'interview de Lea Michele en intégralité dans le dernier numéro de Health.