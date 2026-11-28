Entre ses responsabilités à France Inter, ses ambitions professionnelles et sa vie de famille, Léa Salamé doit trouver son équilibre au quotidien. Dans un entretien accordé à Gala en mai 2023, la journaliste s'est exprimée sur son organisation avec Raphaël Glucksmann, mais aussi sur la place qu'elle accorde aux enfants. Maman de Gabriel, âgé de 9 ans, elle reconnaît que son rythme professionnel ne lui permet pas de profiter de certains instants familiaux habituels. Pour autant, elle veille à préserver du temps pour les siens.

La journaliste ne cache pas que son emploi du temps a des conséquences sur son quotidien de maman. Lors de son passage dans Quelle époque !, Christine Ockrent lui avait d'ailleurs adressé une remarque sur son absence auprès de son fils. Interrogée par Gala sur une éventuelle culpabilité liée à son activité professionnelle, Léa Salamé a répondu avec franchise : "Oui et non. Oui, comme toutes les femmes qui culpabilisent de ne pas faire assez bien." Elle précise toutefois qu'elle met tout en œuvre pour préserver des moments avec Gabriel et Alexandre, le fils de Raphaël Glucksmann, âgé de 14 ans.

"Je m'astreins vraiment à consacrer deux ou trois heures par jour, et tous les week-ends, à mon fils et à mon beau-fils", explique-t-elle. Si elle ne peut pas partager le petit déjeuner avec eux, en raison de son travail à France Inter, elle participe activement à leur quotidien. "Deux à trois fois par semaine, c'est moi qui vais le chercher à l'école. Et je m'occupe du dîner, je fais les douches, je lis les histoires avant de s'endormir", détaille-t-elle.