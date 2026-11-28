Figure emblématique de la comédie française depuis de nombreuses années, François-Xavier Demaison avait d'abord entamé une carrière dans le droit comme ses deux parents qui exerçaient la profession d'avocat. Cependant, après avoir s'être retrouvé au plus près des attentats du 11 septembre 2001 depuis un bureau situé à Manhattan, il a choisi de renoncer à cette voie pour se lancer dans la comédie. Ayant fait ses preuves au théâtre, il est ensuite devenu une figure récurrentes des fictions diffusées sur le petit et le grand écran. Les spectateurs pourront bien entendre sa voix au cinéma. En effet, François-Xavier Demaison va jouer le rôle d'Obélix dans le film d'animation baptisé Astérix : Le Royaume de Nubie, qui doit sortir sur grand écran le mercredi 2 décembre 2026.

Côté vie privée, le comédien a divorcé de sa première femme après avoir décidé de changer de vie suite aux attentats du 11 septembre 2001. Il se mettra par la suite en couple avec son attachée de presse, qu'il épousera en 2010. Ensemble, ils ont fondé une famille avec le naissance de leur fille prénommée Sasha en 2017 (9 ans). Au final, François-Xavier Demaison et sa deuxième femme se sont séparés après 12 ans de vie commune. L'acteur va néanmoins retrouver l'amour dans les bras d'Anaïs Tihay en 2016. Travaillant dans l'événementiel, cette dernière est originaire de Perpignan. Après s'être mariés en 2019, les deux tourtereaux sont devenus parents d'une petite fille prénommée Louise en septembre 2022 (4 ans).

François-Xavier Demaison a voulu offrir un "superbe cadre de vie" à sa fille Louise, quitte à être souvent éloigné d'elle

Malheureusement pour François-Xavier Demaison, il ne vit pas toujours avec elles. En effet, alors que sa famille réside actuellement à Thuir près de Perpignan, le comédien joue de son côté à Paris, dans une nouvelle pièce intitulée Laponie, au théâtre de la Renaissance. Le comédien s'est confié à ce sujet dans les colonnes du magazine Télé Star. Cet éloignement est un sacrifice puisque malgré la douleur de l'absence parfois, il sait que deux des femmes de sa vie sont les plus heureuses du monde dans cet environnement loin de Paris où il travaille parfois : "J'ai rencontré ma femme, Anaïs, il y a dix ans, et je n'ai pas voulu la priver de cette terre à laquelle je la sais très attachée. Bien sûr, elle me manque. Notre fille Louise aussi. Elle est tellement craquante. Je n'ai plus de jambe quand je la vois. Pouvoir lui offrir un cadre de vie aussi superbe me rend pleinement heureux", a notamment déclaré François-Xavier Demaison. Une belle preuve d'amour.