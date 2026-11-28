Maire de Cannes depuis 2014 et candidat à l’élection présidentielle, David Lisnard a été réélu président de l’Association des maires de France, avec plus de 72 % des voix, le 25 novembre 2026. Mais en dehors de l’homme politique, il est aussi père à la tête d’une famille recomposée. Comme on peut le lire dans un article publié dans les colonnes de Nice-Matin le 28 novembre, sa famille et ses enfants restent sa priorité. "C’est simple, le numéro que j’appelle au moindre problème, c’est papa. J’ai toujours pu compter sur lui, même au milieu de la nuit quand il m’est arrivé d’être embêtée", a confié sa fille aînée Mathilde à nos confrères. Née d’une précédente union de l’homme politique, elle explique que ses parents sont toujours en bons termes, même si, depuis, il a refait sa vie.

En 2016, l’homme politique a épousé Jacqueline Pozzi, une journaliste employée chez France Télévisions. De leur union sont nés deux enfants, Jeanne et Roméo. De son côté, la journaliste était aussi maman. Ensemble, ils forment donc une belle et grande famille recomposée, et cette dynamique semble très bien fonctionner : "On fait Noël et les anniversaires tous ensemble", a confié Mathilde Lisnard.

David Lisnard, toujours présent pour ses enfants

Entre deux réunions, le maire de Cannes passe donc beaucoup de temps avec ses enfants. Il prend beaucoup de plaisir à déguster les mets que prépare sa fille aînée, qui exerce en tant que cheffe, en particulier ses "petites amandes caramélisées". Mais il raffole aussi de choses simples comme "un bon jambon-beurre, pourvu que ce soit des produits de bonne qualité". Il accompagne autant que possible son fils aux matchs de l’AS Cannes. Mathilde le décrit comme un père pudique : "Par éducation, ou pour nous préserver parfois. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’exprime pas ses sentiments et qu’il ne sait pas dire je t’aime", a-t-elle précisé.

David Lisnard a donc un emploi du temps très chargé et, avec l’élection présidentielle qui se rapproche, il ne risque pas de s’alléger. Après avoir mis fin à sa collaboration avec le parti Les Républicains, il a fondé son propre parti, Nouvelle Énergie, plutôt libéral et conservateur. Avec une quinzaine de sénateurs qui le soutiennent, il entend bien conquérir l’Élysée et ce n'est pas Christophe Lambert qui l'en empêchera, lui qui voit dans le candidat le profil idéal pour tenter de redresser le pays.