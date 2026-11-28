S’il y a quelques années encore, le nom de Mosimann ne parlait peut-être pas à grand monde, il est aujourd’hui devenu incontournable. Inutile de présenter le CV bien fourni de l’artiste de 38 ans, sorti tout droit de la Star Academy en 2008 pour s’y retrouver presque 20 ans plus tard au poste de directeur. Ce rôle, Mosimann l’assure à la perfection, à l’image de tout ce qu’il a pu accomplir au cours de sa carrière. Car là où certains sont catalogués comme produits de télé-crochet, lui a réussi l’exploit de s’émanciper de cette image et de devenir l’un des artistes les plus respectés de sa génération.
Son succès, il le doit à son talent et au concept qu’il a développé : Dream track. Dans ces vidéos, le DJ accueille des stars dans son studio et réalise la chanson de leurs rêves, réalisant les demandes et les désirs les plus fous de ses invités. À Mosimann, rien d’impossible. Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui, tout le monde fait appel à lui et qu’il prend autant soin des autres. Un trait de personnalité qui se confirme non seulement dans cette production mais aussi à la Star Academy, où il prend un plaisir immense à accompagner de jeunes talents. D’autant plus que comme eux, Mosimann est passé par là.
Pour l’instant je suis bien
Au cœur de l’actualité, Mosimann est de toutes les émissions ou presque. Il a d’ailleurs répondu aux questions de Lélé O dans son émission Le Téléphone Rose, dont un extrait a été dévoilé sur Instagram. Et l'inévitable question au sujet de sa vie amoureuse a été posée. À l’exception de sa fille Hayden (2 ans) et la mère de cette dernière, Maud, également meilleure amie de Mosimann, le DJ compte-t-il sur une troisième personne pour le rendre heureux ?
Avec toute la pudeur qui le caractérise, Mosimann n’a pas balayé d’un revers de main cette interrogation. Pour le moment, le rythme de vie qu’il a ne laisse pas la place à une potentielle histoire d’amour : “Je le dis souvent que je ne suis pas l’homme d’une vie. Je suis l’homme d’une nuit. Je suis un DJ qui n’est pas là, qui n’a pas le temps. J’accepte l’idée et je verbalise le truc. Je sais que c’est ça que j’ai à offrir aujourd’hui. Je ne dis pas que je suis fermé, mais pour l’instant je suis bien.”
Préférant privilégier sa carrière pour l’instant, Mosimann n’est donc pas à la recherche de l’âme sœur. D’autant plus qu’au-delà du travail, il admet ne plus avoir les mêmes facilités qu’auparavant dans ses relations avec les autres : “Je crois que c’était plus facile pour moi plus jeune où j’arrivais assez facilement à me laisser aller. Aujourd’hui, en vieillissant, il y a un truc qui est arrivé en plus. C’est que si je ne me marre pas, c’est la flemme totale.”