Mosimann a-t-il quelqu'un dans sa vie ? Il n'en parle pas souvent mais a pris le temps de répondre : "Pour l’instant, je suis bien"

S’il y a quelques années encore, le nom de Mosimann ne parlait peut-être pas à grand monde, il est aujourd’hui devenu incontournable. Inutile de présenter le CV bien fourni de l’artiste de 38 ans, sorti tout droit de la Star Academy en 2008 pour s’y retrouver presque 20 ans plus tard au poste de directeur. Ce rôle, Mosimann l’assure à la perfection, à l’image de tout ce qu’il a pu accomplir au cours de sa carrière. Car là où certains sont catalogués comme produits de télé-crochet, lui a réussi l’exploit de s’émanciper de cette image et de devenir l’un des artistes les plus respectés de sa génération.

Son succès, il le doit à son talent et au concept qu’il a développé : Dream track. Dans ces vidéos, le DJ accueille des stars dans son studio et réalise la chanson de leurs rêves, réalisant les demandes et les désirs les plus fous de ses invités. À Mosimann, rien d’impossible. Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui, tout le monde fait appel à lui et qu’il prend autant soin des autres. Un trait de personnalité qui se confirme non seulement dans cette production mais aussi à la Star Academy, où il prend un plaisir immense à accompagner de jeunes talents. D’autant plus que comme eux, Mosimann est passé par là.

Pour l’instant je suis bien

Au cœur de l’actualité, Mosimann est de toutes les émissions ou presque. Il a d’ailleurs répondu aux questions de Lélé O dans son émission Le Téléphone Rose, dont un extrait a été dévoilé sur Instagram. Et l'inévitable question au sujet de sa vie amoureuse a été posée. À l’exception de sa fille Hayden (2 ans) et la mère de cette dernière, Maud, également meilleure amie de Mosimann, le DJ compte-t-il sur une troisième personne pour le rendre heureux ?