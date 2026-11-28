Un grand artisan de la carrière musicale d'Alain Chamfort a malheureusement rendu son dernier souffle. En effet, le compositeur, pianiste et arrangeur, Jean-Noël Chaléat, qui a notamment co-composé le mythique tube Manureva avec le chanteur, est décédé à l'âge de 79 ans. C'est Alain Chamfort qui a annoncé lui-même sa disparition dans un message posthume publié sur les réseaux sociaux le vendredi 27 novembre 2026. "Jean-Noël Chaléat 1946-2026. Tu as été essentiel dans mon parcours de vie personnelle et professionnelle. Compagnon de notes partagées, de rêves réalisés ou d’espoirs anéantis, nous traversions ces alternances avec dérision et lucidité", a premièrement écrit le musicien sur son compte Instagram. Tout en publiant une photo de lui aux côtés de Jean-Noël Chaléat.

"Quelle chance de co/composer Manureva, qui traverse les décennies et reste aujourd’hui mon plus gros succès ! Il y a eu beaucoup d’autres chansons bien sûr car notre couple musical était d’une évidente complémentarité presque miraculeuse. Merci mon ami solitaire pour ton infinie tendresse, pour tes tourments attachants et ta rassurante espièglerie. Le temps ne devrait qu’amplifier la reconnaissance de ton talent…", a ensuite ajouté Alain Chamfort. Né le 27 décembre 1946 à Valence, dans la Drôme, Jean-Noël Chaléat a aussi eu l'occasion de collaborer avec d'autres grands noms du paysage musical français au cours de sa carrière, comme par exemple Serge Gainsbourg et Françoise Hardy. Le défunt compositeur s'était d'ailleurs confié sur sa collaboration avec Alain Chamfort dans une interview publiée sur le site askthelocals.fr.