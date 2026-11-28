Un grand artisan de la carrière musicale d'Alain Chamfort a malheureusement rendu son dernier souffle. En effet, le compositeur, pianiste et arrangeur, Jean-Noël Chaléat, qui a notamment co-composé le mythique tube Manureva avec le chanteur, est décédé à l'âge de 79 ans. C'est Alain Chamfort qui a annoncé lui-même sa disparition dans un message posthume publié sur les réseaux sociaux le vendredi 27 novembre 2026. "Jean-Noël Chaléat 1946-2026. Tu as été essentiel dans mon parcours de vie personnelle et professionnelle. Compagnon de notes partagées, de rêves réalisés ou d’espoirs anéantis, nous traversions ces alternances avec dérision et lucidité", a premièrement écrit le musicien sur son compte Instagram. Tout en publiant une photo de lui aux côtés de Jean-Noël Chaléat.
"Quelle chance de co/composer Manureva, qui traverse les décennies et reste aujourd’hui mon plus gros succès ! Il y a eu beaucoup d’autres chansons bien sûr car notre couple musical était d’une évidente complémentarité presque miraculeuse. Merci mon ami solitaire pour ton infinie tendresse, pour tes tourments attachants et ta rassurante espièglerie. Le temps ne devrait qu’amplifier la reconnaissance de ton talent…", a ensuite ajouté Alain Chamfort. Né le 27 décembre 1946 à Valence, dans la Drôme, Jean-Noël Chaléat a aussi eu l'occasion de collaborer avec d'autres grands noms du paysage musical français au cours de sa carrière, comme par exemple Serge Gainsbourg et Françoise Hardy. Le défunt compositeur s'était d'ailleurs confié sur sa collaboration avec Alain Chamfort dans une interview publiée sur le site askthelocals.fr.
Alain Chamfort : Son ancien collaborateur Jean-Noël Chaléat victime d'un accident durant sa jeunesse
"J’ai une manière de jouer un peu particulière à cause d’un accident de voiture que j’ai eu à l’âge de neuf ans. Mon bras gauche et ma main gauche sont bien abimés. Mais ça ne m’a pas arrêté pour suivre ma passion. J’avais tellement d’énergie et d’envies. Je ne suis pas un virtuose du clavier, par contre ma manière de jouer, avec le cœur et avec le ventre est rythmique et harmonique. J’adore faire 'groover' les 'playback' avec à chaque fois, un jeu rythmique et harmonique particulier. Alain Chamfort que j’accompagnais à l’époque, s’est intéressé à la façon dont je jouais : 'Ah comment tu fais ça ? Ça serait bien si on pouvait travailler ensemble'", avait tout d'abord expliqué Jean-Noël Chaléat.
"Et du coup, nous avons décidé de collaborer. Un premier single a été enregistré à Paris, au Studio Gang. Le jeune boxer, face B du Temps qui court. Alain était encore chez Flèche. Ensuite il y a eu l’album Rock’n Roses, co-écrit avec Alain pour certains des titres. Premier album enregistré à L.A. (Los Angeles) avec les frères Porcaro (Jeff, Mike et Steve, ndlr), David Foster, etc. Avec les premiers textes de Serge Gainsbourg pour Alain, et ensuite jusqu’au succès de Manureva qu’on est également partis enregistrer en Californie", avait ensuite ajouté le défunt compositeur.