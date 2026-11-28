À presque 50 ans, Sonia Mabrouk est plus proche de sa famille que jamais. Alors que sa place sur BFMTV continue de faire débat, la journaliste a décidé de se recentrer sur l’essentiel. Dans une story Instagram dévoilée vendredi 27 novembre, elle a dévoilé une rare photo de son fils Ismaël, âgé de six mois. Photographié de dos, le petit garçon apparaît blotti dans un adorable pyjama marinière. Une pause câlin essentielle qui a été immortalisée avec le morceau Stay in this moment, don’t move too fast de Cozy Espresso.
Depuis quelques mois, Sonia Mabrouk vit un rêve éveillé avec ses deux enfants. Celle qui a perdu sa mère en octobre 2022 profite effectivement de sa maternité tardive. Pour rappel, elle est devenue maman d'une fille Soraya en juillet 2024. Moins de deux ans plus tard, Ismaël est venu compléter leur famille en mai 2026. Lors de l’annonce, la journaliste avait confié sur Instagram : “Ismaël, mon petit prince. Je voudrais revivre sans cesse nos premiers instants. Peau contre peau, cœur sur cœur, d’âme à âme.” Une tendre déclaration au nouveau-né.
Sonia Mabrouk tente de trouver sa place à BFMTV
La naissance d’Ismaël est survenue dans un contexte compliqué pour Sonia Mabrouk. Le 6 février dernier, alors qu’elle préparait son congé maternité, la journaliste avait donné sa démission à CNews. Après neuf ans d’antenne, l’ex-compagne de Guy Savoy s’était ainsi opposée au maintien à l’antenne de Jean-Marc Morandini. Elle avait également quitté Europe 1, avant d’annoncer son arrivée prochaine sur BFMTV.
En arrivant sur BFMTV, Sonia Mabrouk souhaitait prendre un nouveau départ. Le lancement de son émission 100 % Mabrouk a cependant provoqué une crise interne, des tensions avec des reporters de terrain et des débats sur la ligne éditoriale et le pluralisme de la chaîne. Début novembre, le grand reporter Igor Sahiri a estimé dans Quotidien sur TMC que la journaliste “cristallise effectivement la haine à l’extérieur de BFMTV” et a évoqué un “malaise” en interne. Une situation difficile à vivre pour Sonia Mabrouk, qui n’a pas souhaité s’expliquer avec Igor Sahiri. Au milieu de ces tensions, la femme de 49 ans se concentre donc sur l’essentiel : sa famille.