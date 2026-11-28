Sonia Mabrouk loin de ce qu’il peut se dire à son sujet, elle profite de son fils Ismaël, l'un de ses refuges les plus précieux

À presque 50 ans, Sonia Mabrouk est plus proche de sa famille que jamais. Alors que sa place sur BFMTV continue de faire débat, la journaliste a décidé de se recentrer sur l’essentiel. Dans une story Instagram dévoilée vendredi 27 novembre, elle a dévoilé une rare photo de son fils Ismaël, âgé de six mois. Photographié de dos, le petit garçon apparaît blotti dans un adorable pyjama marinière. Une pause câlin essentielle qui a été immortalisée avec le morceau Stay in this moment, don’t move too fast de Cozy Espresso.

Depuis quelques mois, Sonia Mabrouk vit un rêve éveillé avec ses deux enfants. Celle qui a perdu sa mère en octobre 2022 profite effectivement de sa maternité tardive. Pour rappel, elle est devenue maman d'une fille Soraya en juillet 2024. Moins de deux ans plus tard, Ismaël est venu compléter leur famille en mai 2026. Lors de l’annonce, la journaliste avait confié sur Instagram : “Ismaël, mon petit prince. Je voudrais revivre sans cesse nos premiers instants. Peau contre peau, cœur sur cœur, d’âme à âme.” Une tendre déclaration au nouveau-né.