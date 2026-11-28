Visage emblématique de la scène humoristique française, Jamel Debbouze partage la vie de la journaliste Mélissa Theuriau depuis déjà de longues années. Ensemble, ils ont fondé une famille en devenant parents de deux enfants. Leur fils aîné Léon Debbouze a ainsi vu le jour le 3 décembre 2008 (17 ans), tandis que leur fille cadette, Lila Debbouze, est venue au monde le 28 septembre 2011 (15 ans). Cette dernière est récemment apparue sur le devant de la scène en participant à la nouvelle saison du télé-crochet The Voice Kids sur TF1, sans pour autant l'emporter. Si elle rêve de connaître le succès en tant que chanteuse, son grand frère espère pour sa part devenir joueur de football professionnel.

"Mon aîné s’est mis au foot tardivement. Et c’est devenu une obsession. Moi, ça m’effraie. Je suis comme beaucoup de parents qui veulent d’abord qu’il réussisse son bac et qu’il trouve peut-être une voie. Mais en même temps ça me fascine de voir un enfant qui malgré les non-sélections, et beaucoup de frustrations, y va et croit en son rêve et en son destin, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il grêle", avait ainsi révélé Jamel Debbouze dans l’émission Clique sur Canal+. Après avoir porté les couleurs de l'association PSG la saison dernière, Léon Debbouze évolue depuis quelques semaines au sein de l’équipe des moins de 19 ans du SCO d’Angers. Vendredi 27 novembre 2026, le frère de Lila Debbouze a tenu à féliciter Ethan Mbappé sur son compte Instagram. En fait, celui qui évolue actuellement sous les couleurs de l'équipe de Lille en Ligue 1 vient de prolonger son contrat avec le club.