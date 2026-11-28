Cela fait maintenant plusieurs mois que la campagne électorale bat son plein en France. Pour rappel, les Français seront amenés à élire un nouveau président de la République en 2027. Le premier tour du scrutin sera organisé le dimanche 18 avril 2026, tandis que le second tour aura lieu deux semaines plus tard. Alors que de très nombreuses personnalités se sont officiellement déclarées candidates à la succession d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Marine Le Pen (RN) caracole toujours en tête des sondages d'intention de vote devant Jean-Luc Mélenchon (LFI). Cependant, un troisième candidat pourrait bien venir perturber les deux favoris dans les prochaines semaines. Il s'agit du maire de Cannes David Lisnard, actuellement dans une très bonne dynamique.

En effet, celui qui a récemment été réélu à la tête de l'association des maires de France ne cesse de voir sa popularité grimper auprès des électeurs depuis qu'il a officiellement annoncé sa candidature. Aujourd'hui, il s'impose comme la seule véritable alternative à un duel entre le Rassemblement national et La France Insoumise au deuxième tour de l'élection présidentielle. David Lisnard engrange ainsi de plus en plus de soutiens. "Ce qui me plaît chez David, c’est qu’il met beaucoup de travail et d’abnégation dans ce qu’il fait", a notamment déclaré l'ancien footballeur professionnel Willy Sagnol dans un récent podcast. "Je l’aime beaucoup. Nous sommes proches depuis quelques mois. [...] Aujourd’hui, s’il fallait voter, je voterais pour lui", a ajouté pour sa part l'ancien animateur vedette de France Télévisions, Patrick Sébastien.

Christophe Lambert souhaite voir David Lisnard devenir le prochain président de la République française

L'éventualité de voir David Lisnard succéder à Emmanuel Macron à la tête de l'État français semble également séduire le comédien Christophe Lambert. "Je le connais à travers la télévision. Mais je pense que nous nous entendrons bien", a notamment lancé l'acteur au sujet du candidat à l'élection présidentielle de 2027 dans une récente interview accordée au magazine Gala. "Il a une qualité importante à mes yeux : il n’est pas uniquement un homme politique, c’est aussi un entrepreneur. Et c’est essentiel pour moi. Un pays est une entreprise, il ne faut pas l’oublier", a également ajouté Christophe Lambert, qui ne s'est cependant pas risqué à livrer un pronostic sur l'identité du prochain président de la République. "Je ne sais pas, mais je lui souhaite !", a ainsi conclu le comédien.