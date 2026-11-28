Côté vie privée, la chanteuse est devenue mère pour la première fois à l'âge de 31 ans . Elle a donné naissance une petite fille prénommée Ghjulia le 2 novembre 2020, dont le père est Martial Paoli. Finalement, la musicienne et son compagnon ont décidé de se séparer, après six ans de relation. Dans un récent entretien accordée à Femme Actuelle , Joyce Jonathan a expliqué comment elle avait annoncé cette nouvelle à leur fille. "Papa et maman ne sont plus amoureux, mais on reste tes parents, papa t'aime autant que maman. On n'est plus un couple amoureux, mais on est un couple de parents " , lui avait-elle alors indiqué.

Visage emblématique de la scène musicale française depuis déjà 15 longues années, Joyce Jonathan s'était révélée au grand public par l'intermédiaire du réseau social MySpace. Âgée de seulement 16 ans à l'époque, la chanteuse avait publié plusieurs de ses compositions en ligne . Elle s'était ensuite lancée sur le site communautaire My Major Company. La jeune musicienne avait alors pu réaliser son tout premier album après avoir récolté la somme de 70 000 euros auprès de 486 internautes. Ces derniers ont par la suite très vite rentabilisé leur investissement, puisque le premier album de Joyce Jonathan, baptisé Sur mes gardes , a été certifié disque de platine . Ce succès a permis à Joyce Jonathan de signer chez Polydor (Universal ndlr), avant de sortir un deuxième album studio certifié disque d'or en 2013.

Joyce Jonathan a tenu à consulter un psy avant de révéler à sa fille sa rupture avec Martial Paoli

"Ça m'a tout de suite complètement chamboulée. Parce que c'est dur de se dire qu'on a passé deux ans et demi comme ça très unis, et que du jour au lendemain, il n'est plus là. Mais je pense qu'elle n'aura aucun souvenir de nous trois ensemble. Et au tout début, ça se manifestait par des remarques, où elle s'est rendue compte que le Noël d'avant, son père était là, qu'il y avait des affaires avant qui étaient là", a également souligné Joyce Jonathan. Un jour sa fille lui a notamment demandé : "Est-ce que papa il a habité ici un jour ? Je crois me souvenir". "Ensuite non, elle ne croyait plus se souvenir, ça n'existait plus. Et aujourd'hui, elle ne s'en souvient pas du tout. J'ai été voir une psy à ce moment-là, je lui ai demandé conseil justement pour avoir le bon vocabulaire à donner à ma fille. Tu réalises aussi que ce n'est pas parce que tu es maman, que tu as porté l'enfant, qu'il t'appartient", a aussi précisé Joyce Jonathan.

Comme la chanteuse l'a elle-même reconnu, cette période a été très difficile à vivre pour elle. "Ça me faisait trop mal de me dire que la chair de ma chair, mon trésor que j'aime le plus au monde, il y a quand même une moitié de sa vie qui m'échappe", a-t-elle ainsi déclaré. "C'est sûr qu'en tout cas, je n'aurais jamais passé autant de temps dans ma vie de femme que si je n'avais pas été séparée. Donc c'est peut-être l'aspect positif. Ça nous a rendu une relation encore plus forte avec notre fille. C'est vraiment un temps qui nous appartient à chacun", a finalement conclu Joyce Jonathan.