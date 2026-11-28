Ce n'est un secret pour personne : les besoins de notre peau évoluent constamment au fil du temps, et jusqu'ici, il n'y a rien de plus normal ! Chaque décennie apporte son lot de transformations qui modifient la texture, la souplesse et la luminosité de notre visage. On sait notamment qu'à partir de 25 ans en moyenne, la production naturelle de collagène commence doucement à décroître, rendant progressivement la peau un peu moins rebondie et moins dense qu'à l'adolescence. Au fil des années, d'autres manifestations cutanées bien connues font également leur apparition sur l'épiderme, souvent accentuées par le stress, la fatigue ou les agressions extérieures.

À partir de 30 ans, les cellules se renouvellent moins vite, l'hydratation naturelle a tendance à s'amoindrir et le visage marque plus facilement les signes du temps. Autour de cet âge, se manifestent donc généralement les premiers signes de perte d'éclat, une légère baisse de fermeté au niveau de l'ovale du visage ou encore les toutes premières ridules d'expression autour des yeux et du front. Pour accompagner cette transition en douceur sans brusquer l'épiderme, Audrey Faure-Grousson, docteure en pharmacie et experte Actifs & Ingrédients au sein de la marque Erborian, transmet les bonnes techniques et les bons réflexes à adopter au quotidien.

Photoprotection et peptides : Le duo gagnant recommandé dès 30 ans

Pour préserver durablement le capital jeunesse de la peau une fois la trentaine franchie, l'experte en actifs rappelle d'abord qu'il convient évidemment d'intégrer une solide protection solaire chaque matin, car “la mesure anti-âge la plus importante reste la photoprotection”, l'exposition quotidienne aux rayons UV accélérant la dégradation du collagène, le relâchement cutanée et les taches pigmentaires. Mais ce n’est pas tout !

En complément indispensable de ce bouclier UV, Audrey Faure-Grousson invite à franchir un cap en matière de soin ciblé : “À partir de 30 ans, lorsque les premiers signes de perte d'éclat, de fermeté ou les premières rides commencent à apparaître, il peut être intéressant d'intégrer des actifs plus ciblés, comme les peptides.” Appliqués par voie cutanée, ces acides aminés agissent comme de véritables messagers capables d'envoyer un signal aux cellules pour relancer leur synthèse de collagène, renforcer la barrière cutanée, lisser les ridules et redonner de l'élasticité aux tissus tout en offrant une excellente tolérance, même sur les peaux sensibles. Véritable phénomène cosmétique, cet actif star se retrouve aujourd'hui concentré dans de nombreuses gammes pointues : chez Erborian, qui les associe au ginseng coréen dans son Ginseng Super Sérum ou sa crème lissante Ginseng Power pour raffermir et défroisser les traits ; chez Rhode, la griffe skincare fondée par Hailey Bieber qui a bâti tout son succès autour de cet actif pour un effet peau rebondie et lumineuse ; ou encore chez Paula's Choice, véritable référence des formules expertes avec son sérum Pro-Collagen Multi-Peptide Booster enrichi de six peptides pro-collagène ciblés. De quoi offrir à son visage un véritable coup de pouce et aborder la trentaine avec le sourire !