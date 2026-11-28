Elle a le visage et la douceur de son père, sa voix et son élégance naturelle font écho à celle de sa mère. Chiara Mastroianni est une fille de légendes qui a grandi avec l'ombre imposante de ses parents, elle a marché sur leurs pas tout en réussissant à suivre son propre chemin. Invitée sur France Inter pour parler de ses deux films qui sortent à une semaine d'intervalle - Demain je tombe amoureux et Un peu avant minuit -, la comédienne de 54 ans a offert une conversation passionnante à son hôte Rebecca Manzoni pour Totémic. Elle est revenue sur tout son parcours, partageant des confidences intimes sur différents aspects de sa vie, comme sa maternité.

Maman d'une fille avec son ex-mari Benjamin Biolay, Anna (23 ans), Chiara Mastroianni a également un fils, né de sa relation avec le sculpteur et réalisateur Pierre Thoretton. Prénommé Milo, il exerce désormais dans le monde de la musique et va célébrer ses 30 ans à la fin de l'année. Ce qui veut dire que la comédienne est devenue maman à l'âge de 24 ans, une maternité qu'elle a évoqué dans Totémic comme un choix voulu, quand elle a été interrogée sur sa personnalité. Ne se définissant pas comme quelqu'un d'irrévérencieuse à la différence de son personnage dans Chambre 212, elle admet avoir un peu d'audace : "J'ai fait des choix de vie radicaux très jeune. J'ai décidé d'avoir un enfant très jeune. J'ai fait mon fils, j'avais 23, 24 ans. Peut-être que des trucs comme ça, ça a été ma façon à moi [de casser les codes, ndlr]." Fait amusant, sa propre mère Catherine Deneuve a eu son premier fils, Christian Vadim, encore plus jeune, à 19 ans !

Milo Thoretton n'est pas comédien mais un musicien rebaptisé Asphalt.