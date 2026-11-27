Gérard Depardieu a renoncé à son procès en appel dans l'affaire du tournage du film Les Volets verts, mais cette décision, aussi fracassante soit-elle, est loin d'avoir clot le chapitre judiciaire de la vie de l'acteur. Jeudi 26 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a décidé que l’acteur serait renvoyé devant une cour criminelle pour être jugé pour viol sur la comédienne et danseuse Charlotte Arnould. Ces dernières années, celui qui était considéré comme le monstre sacré du cinéma est devenu, au regard des affaires qui le concernent, un monstre tout court. Sa carrière peut-elle continuer dans ce contexte ? Le Parisien a creusé le sujet et a révélé notamment comment, hors de nos frontières, celui qui était si fier d'arborer un passeport russe, continue de travailler.

Cela fait 5 ans maintenant que Gérard Depardieu n'a pas tourné. Dans certains pays, il reste en salles. "Le 27 mars dernier, le héros de Cyrano de Bergerac fait son 'retour' dans les salles de cinéma... algériennes. Sur l’affiche d’'Ahmed Bey', une production algérienne réalisée par l’Iranien Jamel Shoorje, il apparaît en caftan, coiffé d’un turban et portant une longue barbe blanche.", écrit Le Parisien. Le film retrace la résistance d'Ahmed Bey face à l'occupation française de l'Algérie au XIXe siècle. Il aborde notamment les tensions croissantes entre la Régence d'Alger et la France, dont l'incident de l'éventail en 1827, le débarquement à Sidi Fredj en 1830 et l'occupation d'Alger et enfin les batailles de Constantine en 1836 et 1837. S'il n'a pas pu sortir au cinéma en raison de problèmes financiers et judiciaire, Ahmed Bey a eu droit à une avant-première "en grande pompe le 15 février, en présence de la ministre de la Culture algérienne. Une soirée d’autant plus attendue que le tournage s’est achevé à l’été 2019".

Portugal, Brésil et Italie : ces pays qui présentent encore les films de Gérard Depardieu

Fabien Onteniente, qui l'a fait tourner dans Turf et dont le tournage a lui aussi été marqué par une agression de figurante par l'acteur filmé aux yeux de tous, avait affirmé avoir remis en place Gérard Depardieu à l'époque. Il regrettait par ailleurs que peu de collègues aient pris la parole pour remettre en question son comportement. Le monde du cinéma français ne s'est pas forcément exprimé mais il a définitivement pris ses distances. L'acteur peut toutefois compter sur Paulo Branco, producteur de nombreux longs-métrages d’auteurs français et portugais et qui avait cosigné en décembre 2023 la tribune intitulée N’effacez pas Gérard Depardieu. Il dirige le festival de Lisbonne qui va diffuser le long métrage de Fanny Ardant, Elle regardait sans plus rien voir. Sa grande amie - elle a témoigné en sa faveur lors de son procès - a tourné en 2025 avec lui "aux Açores (Portugal), où la comédienne et cinéaste réalisait son quatrième film, une production 100 % portugaise". Cette oeuvre sera montrée en décembre au Festival du film de Turin (Italie) et a aussi été présentée les 19 et 20 octobre à la Mostra de São Paulo au Brésil.