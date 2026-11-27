Issue d'une dynastie d'artistes, Romain Sardou aurait pu devenir comme son père chanteur. Mais s'il a grandi dans l'ombre iconique de son père Michel Sardou , le fils de la star a su tracer son propre chemin sans sauter les deux pieds dans l'univers musical. Son dada à lui depuis toujours, ce sont les livres. Pour autant, il reste ouvert à tout le milieu artistique et a une belle actualité : un quatorzième roman - son polar historique Que votre volonté soit faite est sorti ce mois-ci, le quatrième opus de sa fresque entamée il y a 20 ans, et une comédie musicale aux Folies Bergère ( Une seconde avant Noël ). De quoi avoir de la matière pour discuter auprès du Parisien . Dans son édition du 27 novembre, le journal publie son entretien avec l'auteur à succès, mettant en lumière son cadre de vie et de travail tout à fait inspirant.

Ecrire des polars historiques demande des sources nombreuses car la ressemblance historique est sa signature. Alors Romain Sardou prend d'innombrables notes manuscrites, tape sur une machine à écrire et fouille sa bibliothèque à disposition. Il a ainsi "fait aménager un fourgon en véritable cabinet de travail nomade. Un van qui abrite un lit, une cafetière, un bureau et surtout une bibliothèque roulante de 500 à 600 ouvrages annotés", relate Le Parisien. L'écrivain ajoute : "C’est ma cabane. Dès que je veux bouger, je pars avec tous mes livres sous la main."

Cette organisation fait écho à sa maison d'enfance, remplie de disques, de films et de livres. Erudit autodidacte, il a quitté l'école en classe de première et à 22 ans à Los Angeles, le frère du comédien de théâtre Davy Sardou décroche un job qui a de quoi faire rêver tout lettré : concevoir des scénarios de jeux télévisés et de plateau. Viendra un premier roman qui s'écoulera à 400 000 exemplaires, de quoi, toujours aujourd'hui, lui permettre, lui et sa grande famille, de vivre de sa plume.

Romain Sardou, papa de 5 enfants de 22 ans à 4 mois

Car Romain Sardou est un père de famille nombreuse. Lorsqu’il quitte son bureau roulant, Romain Sardou retrouve une vie de famille bien remplie. Père de cinq enfants âgés de 4 mois à 22 ans, l’écrivain veille à préserver cet équilibre personnel loin de l’agitation médiatique. Il a d’abord eu trois enfants — Aliénor, Gabriel et Victor-Scott — de son mariage avec Francesca Gobbi, dont il a divorcé après vingt ans d’union. Il partage désormais sa vie avec la comédienne et autrice Kym Thiriot, avec qui il a accueilli deux autres enfants, Marius et Roxane la petite dernière de 4 mois qui fait craquer son illustre grand-père. Une famille nombreuse à laquelle il transmet une règle simple héritée de son père Michel Sardou : choisir son métier avant tout par passion.