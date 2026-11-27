Issue d'une dynastie d'artistes, Romain Sardou aurait pu devenir comme son père chanteur. Mais s'il a grandi dans l'ombre iconique de son père Michel Sardou, le fils de la star a su tracer son propre chemin sans sauter les deux pieds dans l'univers musical. Son dada à lui depuis toujours, ce sont les livres. Pour autant, il reste ouvert à tout le milieu artistique et a une belle actualité : un quatorzième roman - son polar historique Que votre volonté soit faite est sorti ce mois-ci, le quatrième opus de sa fresque entamée il y a 20 ans, et une comédie musicale aux Folies Bergère (Une seconde avant Noël). De quoi avoir de la matière pour discuter auprès du Parisien. Dans son édition du 27 novembre, le journal publie son entretien avec l'auteur à succès, mettant en lumière son cadre de vie et de travail tout à fait inspirant.
Ecrire des polars historiques demande des sources nombreuses car la ressemblance historique est sa signature. Alors Romain Sardou prend d'innombrables notes manuscrites, tape sur une machine à écrire et fouille sa bibliothèque à disposition. Il a ainsi "fait aménager un fourgon en véritable cabinet de travail nomade. Un van qui abrite un lit, une cafetière, un bureau et surtout une bibliothèque roulante de 500 à 600 ouvrages annotés", relate Le Parisien. L'écrivain ajoute : "C’est ma cabane. Dès que je veux bouger, je pars avec tous mes livres sous la main."
Cette organisation fait écho à sa maison d'enfance, remplie de disques, de films et de livres. Erudit autodidacte, il a quitté l'école en classe de première et à 22 ans à Los Angeles, le frère du comédien de théâtre Davy Sardou décroche un job qui a de quoi faire rêver tout lettré : concevoir des scénarios de jeux télévisés et de plateau. Viendra un premier roman qui s'écoulera à 400 000 exemplaires, de quoi, toujours aujourd'hui, lui permettre, lui et sa grande famille, de vivre de sa plume.
Romain Sardou, papa de 5 enfants de 22 ans à 4 mois
Car Romain Sardou est un père de famille nombreuse. Lorsqu’il quitte son bureau roulant, Romain Sardou retrouve une vie de famille bien remplie. Père de cinq enfants âgés de 4 mois à 22 ans, l’écrivain veille à préserver cet équilibre personnel loin de l’agitation médiatique. Il a d’abord eu trois enfants — Aliénor, Gabriel et Victor-Scott — de son mariage avec Francesca Gobbi, dont il a divorcé après vingt ans d’union. Il partage désormais sa vie avec la comédienne et autrice Kym Thiriot, avec qui il a accueilli deux autres enfants, Marius et Roxane la petite dernière de 4 mois qui fait craquer son illustre grand-père. Une famille nombreuse à laquelle il transmet une règle simple héritée de son père Michel Sardou : choisir son métier avant tout par passion.