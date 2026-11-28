Connue des téléspectateurs pour ses bulletins météo sur M6 et W9, Gennifer Demey possède une autre corde à son arc. Avant de s'installer devant les caméras, la jeune femme a suivi des études d'ostéopathie. Un diplôme qu'elle a obtenu alors qu'elle menait également de front son parcours dans les concours de beauté. Un double engagement dont elle avait raconté la fierté sur Instagram.
Gennifer Demey n'a pas toujours été présentatrice météo. Élue Miss Médoc en 2015, puis Miss Aquitaine la même année, elle avait ensuite participé à l'élection Miss France 2016, où elle avait décroché le titre de cinquième dauphine. Mais derrière les concours et les apparitions publiques, la jeune femme poursuivait un tout autre objectif : devenir ostéopathe.
En septembre 2016, elle avait d'ailleurs partagé une nouvelle importante avec ses abonnés sur Instagram. À travers une photographie datant de son parcours de Miss, elle annonçait avoir officiellement obtenu son diplôme. "Je suis très fière de vous annoncer qu'hier je suis devenue officiellement ostéopathe !", écrivait-elle. Une réussite qui venait concrétiser plusieurs années d'études et une ambition qu'elle n'avait pas abandonnée malgré ses engagements dans l'univers de la beauté.
Gennifer Demey, entre les cabinets d'ostéopathie et les plateaux télé
Dans cette publication, la jeune femme expliquait comment elle était parvenue à concilier ses deux projets. "C'est une année extrêmement riche en émotions, bouleversements et investissements mais j'ai réussi à respecter, à concilier et à vivre pleinement les deux engagements que je me suis fait : de devenir ostéopathe et d'être Miss", racontait-elle. Elle évoquait également les qualités que cette année lui avait permis de développer : "la persévérance, la ténacité et l'humilité".
Son diplôme en poche, Gennifer Demey n'a pas pour autant renoncé à sa carrière médiatique. En octobre 2016, elle a rejoint M6 et W9 en tant que présentatrice météo. Depuis, elle poursuit ses activités dans les deux univers, entre consultations à Bordeaux et rendez-vous professionnels à Paris.
Cette organisation n'a toutefois pas toujours été évidente. Invitée sur le plateau du Buzz TV du Figaro en 2023 à l'occasion de sa participation à la deuxième saison des Traîtres, elle avait évoqué les contraintes de son quotidien. "Je suis ostéopathe à Bordeaux et présentatrice météo à Paris", expliquait-elle, avant de reconnaître que ces déplacements compliquaient ses projets personnels.
C'est une femme brillante
À l'époque, Gennifer Demey évoquait également son envie de se marier et de fonder une famille. Depuis, sa vie sentimentale a évolué : après avoir officialisé sa relation avec Éric Antoine en mars 2025, elle a épousé l'animateur le 30 août de la même année. Une nouvelle étape pour celle qui, dès 2016, avait déjà prouvé qu'elle pouvait poursuivre deux rêves en parallèle.
"C'est une femme brillante. Elle a ce double métier d'ostéopathe et de journaliste. Ce que j'aime aussi chez Gennifer, c'est que c'est une personne avec une éthique du fait d'être à la fois soignante et femme de médias. Elle a une richesse intellectuelle et une sensibilité extraordinaires. C'est rare", avait également confié Éric Antoine à Télé-Loisirs.