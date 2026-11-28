Gennifer Demey a décroché un diplôme dans une discipline éloignée de la télé : la femme d'Eric Antoine a exercé les deux métiers en même temps

Connue des téléspectateurs pour ses bulletins météo sur M6 et W9, Gennifer Demey possède une autre corde à son arc. Avant de s'installer devant les caméras, la jeune femme a suivi des études d'ostéopathie. Un diplôme qu'elle a obtenu alors qu'elle menait également de front son parcours dans les concours de beauté. Un double engagement dont elle avait raconté la fierté sur Instagram.

Gennifer Demey n'a pas toujours été présentatrice météo. Élue Miss Médoc en 2015, puis Miss Aquitaine la même année, elle avait ensuite participé à l'élection Miss France 2016, où elle avait décroché le titre de cinquième dauphine. Mais derrière les concours et les apparitions publiques, la jeune femme poursuivait un tout autre objectif : devenir ostéopathe.

En septembre 2016, elle avait d'ailleurs partagé une nouvelle importante avec ses abonnés sur Instagram. À travers une photographie datant de son parcours de Miss, elle annonçait avoir officiellement obtenu son diplôme. "Je suis très fière de vous annoncer qu'hier je suis devenue officiellement ostéopathe !", écrivait-elle. Une réussite qui venait concrétiser plusieurs années d'études et une ambition qu'elle n'avait pas abandonnée malgré ses engagements dans l'univers de la beauté.

Gennifer Demey, entre les cabinets d'ostéopathie et les plateaux télé

Dans cette publication, la jeune femme expliquait comment elle était parvenue à concilier ses deux projets. "C'est une année extrêmement riche en émotions, bouleversements et investissements mais j'ai réussi à respecter, à concilier et à vivre pleinement les deux engagements que je me suis fait : de devenir ostéopathe et d'être Miss", racontait-elle. Elle évoquait également les qualités que cette année lui avait permis de développer : "la persévérance, la ténacité et l'humilité".