Petite parenthèse en amoureux pour Mory Sacko ! Ce jeudi soir, l'ancien candidat de Top Chef s'est offert une soirée de gala dans un lieu emblématique de la capitale au bras de sa compagne Émilie Rouquette. Une sortie remarquée, loin des fourneaux et sans leurs deux enfants Ambre et Eden, alors que le chef étoilé poursuit son impressionnante ascension à Paris.
Comme le dévoilent les clichés partagés par la jeune femme sur son compte Instagram, le duo s'est rendu à la 54e édition du Bold Woman Award organisée par la maison Veuve Clicquot, dans le cadre prestigieux du Palais de la Découverte à Paris.
Pour cette soirée dédiée à l'entrepreneuriat féminin, le couple avait misé sur l'élégance. Tout de noir vêtu dans un ensemble chic et structuré, Mory Sacko affichait un large sourire aux côtés d'Émilie, radieuse dans une longue robe fluide à motifs. Et la jeune femme avait toutes les raisons d'être fière : le chef de 34 ans siégeait une nouvelle fois au sein du jury chargé de récompenser les femmes entrepreneures de l'année. "Comme l'an dernier, Mory faisait partie du jury, et ça me rend fière", a-t-elle d'ailleurs écrit en légende, déclenchant une pluie de compliments de la part des internautes.
Un quotidien bien rempli pour le couple
Cette soirée mondaine offrait surtout au couple une respiration bienvenue loin de son quotidien bien rempli avec deux enfants en bas âge. À la ville, Mory Sacko et Émilie Rouquette sont les heureux parents de Ambre, âgée d'environ deux ans et demi, et du petit Eden, qui a pointé le bout de son nez cet été.
Mory Sacko et Émilie Rouquette forment également un tandem inséparable au travail. Directrice des opérations et associée du chef, la jeune femme pilote à ses côtés le développement de leur groupe gastronomique, de leur table étoilée MoSuke aux adresses de street-food MoSugo.
Six ans après l'ouverture de MoSuke, Mory Sacko vient par ailleurs tout juste d'inaugurer, en ce mois de novembre 2026, un tout nouveau restaurant baptisé Ikasso. Située au 8 rue Raymond-Losserand dans le 14e arrondissement de Paris - juste en face de son restaurant étoilé -, cette brasserie chaleureuse met à l'honneur les cuisines d'Afrique de l'Ouest (mafé, yassa, thiéboudiène...). Un nouveau pari gagnant pour le chef, qui vient, on le rappelle au passage, de publier son premier livre de cuisine, Cuisinier (aux éditions Phaidon).