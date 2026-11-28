Mory Sacko loin des fourneaux et sans les enfants : le chef de sortie avec sa compagne Emilie dans un lieu prestigieux à Paris

Petite parenthèse en amoureux pour Mory Sacko ! Ce jeudi soir, l'ancien candidat de Top Chef s'est offert une soirée de gala dans un lieu emblématique de la capitale au bras de sa compagne Émilie Rouquette. Une sortie remarquée, loin des fourneaux et sans leurs deux enfants Ambre et Eden, alors que le chef étoilé poursuit son impressionnante ascension à Paris.

Comme le dévoilent les clichés partagés par la jeune femme sur son compte Instagram, le duo s'est rendu à la 54e édition du Bold Woman Award organisée par la maison Veuve Clicquot, dans le cadre prestigieux du Palais de la Découverte à Paris.

Pour cette soirée dédiée à l'entrepreneuriat féminin, le couple avait misé sur l'élégance. Tout de noir vêtu dans un ensemble chic et structuré, Mory Sacko affichait un large sourire aux côtés d'Émilie, radieuse dans une longue robe fluide à motifs. Et la jeune femme avait toutes les raisons d'être fière : le chef de 34 ans siégeait une nouvelle fois au sein du jury chargé de récompenser les femmes entrepreneures de l'année. "Comme l'an dernier, Mory faisait partie du jury, et ça me rend fière", a-t-elle d'ailleurs écrit en légende, déclenchant une pluie de compliments de la part des internautes.