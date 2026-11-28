Depuis sa révélation dans Top Chef en 2012, Norbert Tarayre a parcouru un sacré chemin. Le cuisinier, devenu animateur et figure incontournable des programmes culinaires de M6, enchaîne les projets à la télévision comme en cuisine. Il fait notamment partie des nouveaux jurés du Meilleur Pâtissier, aux côtés de Cyril Lignac et Roxane Piana, pour une saison présentée par Olivier Minne. A l'occasion de son passage dans le Buzz TV de TV Magazine, le chef est revenu sur plusieurs étapes de son parcours. Et il a notamment raconté ce qu'il s'était offert avec son tout premier cachet télévisé : une transformation de son sourire !
Car avant de pouvoir profiter de ses premiers revenus télévisuels, le chef avait un achat bien précis en tête. "J’ai eu deux souhaits : me changer les dents, parce que j’avais des couronnes en tôle, ça foutait un goût dégueulasse dans la bouche. J’ai mis des céramiques. Le second achat, ce sont des lunettes Ray-Ban, j’ai attendu le Black Friday pour que ce soit le moins cher", a-t-il confié avec son humour habituel. Une anecdote qui en dit long sur ses priorités à l'époque : avant les folies, le cuisinier voulait surtout régler un problème qui lui gâchait le quotidien. Exit donc les anciennes couronnes métalliques, place à des prothèses en céramique. Et pour compléter ses emplettes, une paire de lunettes de soleil, achetée au meilleur prix !
Norbert Tarayre multiplie les projets : restaurants, masterclass...
Cette anecdote personnelle intervient alors que le chef connaît une nouvelle étape dans sa carrière télévisuelle. Il rejoint le jury du Meilleur Pâtissier, où il reprend notamment le principe de l'épreuve technique auparavant portée par Mercotte. Il explique vouloir mettre les candidats directement dans le bain : "Mon épreuve, pour les préparer, c’est de voir s’ils savent faire de la pâtisserie sous pression. On peut faire un simple gâteau au yaourt et être déstabilisé. On va voir celui qui a le mental avec des épreuves psychologiques."
En parallèle de la télévision, Norbert Tarayre poursuit ses activités dans la restauration. Depuis trois ans, il est à la tête du restaurant bistronomique du Prince de Galles, à Paris. Et ce n'est pas tout : il a également ouvert sa propre table à Versailles, à deux pas du célèbre château des Yvelines. Enfin, le chef s'est lancé dans une aventure culinaire hors de France, précisément à Marrakech. Enfin, en plus de ses restaurants, il propose une masterclass entièrement gratuite visant à aider les restaurateurs à garder le cap en cette période difficile.