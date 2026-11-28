Depuis sa révélation dans Top Chef en 2012, Norbert Tarayre a parcouru un sacré chemin. Le cuisinier, devenu animateur et figure incontournable des programmes culinaires de M6, enchaîne les projets à la télévision comme en cuisine. Il fait notamment partie des nouveaux jurés du Meilleur Pâtissier, aux côtés de Cyril Lignac et Roxane Piana, pour une saison présentée par Olivier Minne. A l'occasion de son passage dans le Buzz TV de TV Magazine, le chef est revenu sur plusieurs étapes de son parcours. Et il a notamment raconté ce qu'il s'était offert avec son tout premier cachet télévisé : une transformation de son sourire !

Car avant de pouvoir profiter de ses premiers revenus télévisuels, le chef avait un achat bien précis en tête. "J’ai eu deux souhaits : me changer les dents, parce que j’avais des couronnes en tôle, ça foutait un goût dégueulasse dans la bouche. J’ai mis des céramiques. Le second achat, ce sont des lunettes Ray-Ban, j’ai attendu le Black Friday pour que ce soit le moins cher", a-t-il confié avec son humour habituel. Une anecdote qui en dit long sur ses priorités à l'époque : avant les folies, le cuisinier voulait surtout régler un problème qui lui gâchait le quotidien. Exit donc les anciennes couronnes métalliques, place à des prothèses en céramique. Et pour compléter ses emplettes, une paire de lunettes de soleil, achetée au meilleur prix !