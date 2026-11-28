L’événement a réuni le gotha parisien autour d’un dîner de haute gastronomie. Vendredi 27 novembre, le Gala d’hiver de l’hôtel The Peninsula Paris s’est tenu avenue Kléber. Comme chaque année, le palace parisien a lancé la saison des fêtes de fin d’année en conviant de nombreuses personnalités. Parmi elles, Franck Dubosc et sa femme Danièle, qui partage sa vie depuis plus de 20 ans.

À son arrivée sur le tapis blanc, le couple a pris la pose devant les photographes. Vêtu d’un costume noir et d’une chemise blanche, Franck Dubosc a alors affiché sa complicité avec Danièle, très élégante dans une longue robe noire à épaules dénudées. L’acteur n’a pas hésité à multiplier les marques d’affection et a déposé un tendre baiser sur la joue de la mère de ses deux enfants, Raphaël et Milhan. Un beau moment pour les amoureux qui participent de temps à autre à des soirées d’exception. En février dernier, Franck Dubosc et Danièle avaient par exemple signé une apparition remarquée à la 51e cérémonie des César.