L’événement a réuni le gotha parisien autour d’un dîner de haute gastronomie. Vendredi 27 novembre, le Gala d’hiver de l’hôtel The Peninsula Paris s’est tenu avenue Kléber. Comme chaque année, le palace parisien a lancé la saison des fêtes de fin d’année en conviant de nombreuses personnalités. Parmi elles, Franck Dubosc et sa femme Danièle, qui partage sa vie depuis plus de 20 ans.
À son arrivée sur le tapis blanc, le couple a pris la pose devant les photographes. Vêtu d’un costume noir et d’une chemise blanche, Franck Dubosc a alors affiché sa complicité avec Danièle, très élégante dans une longue robe noire à épaules dénudées. L’acteur n’a pas hésité à multiplier les marques d’affection et a déposé un tendre baiser sur la joue de la mère de ses deux enfants, Raphaël et Milhan. Un beau moment pour les amoureux qui participent de temps à autre à des soirées d’exception. En février dernier, Franck Dubosc et Danièle avaient par exemple signé une apparition remarquée à la 51e cérémonie des César.
Franck Dubosc et sa femme Danièle ont retrouvé de nombreuses personnalités
Franck Dubosc n’était pas la seule personnalité française à être conviée au Gala d’hiver de l’hôtel The Peninsula Paris. L’acteur et sa femme Danièle, amoureux comme au premier jour, ont d’abord pris la pose avec Jérémy Redler, le maire du 16e arrondissement de Paris. Ils ont ensuite retrouvé Laurent Lafitte. Finalement, ils ont également pu croiser d’autres stars à l’image d’Audrey Fleurot, Elsa Zylberstein, Philippe Etchebest, Doria Tillier et Alysson Paradis.
La venue de Franck Dubosc au Gala d’hiver de l’hôtel The Peninsula Paris est une grande première. Dans le passé, le réalisateur d’Un ours dans le Jura s’est déjà rendu à plusieurs reprises dans le palace parisien. Il a notamment participé à des événements privés ou caritatifs, comme le dîner de la Fondation ARC organisé en octobre 2016. Il avait alors pris la pose aux côtés de Jean-Paul Rouve. À l’époque, sa femme Danièle était d’ailleurs présente à ses côtés. Dix ans plus tard, le couple s’est donc retrouvé une nouvelle fois dans ce lieu prestigieux, affichant une complicité intacte.