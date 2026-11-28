C’est une fin de semaine toute en douceur qu’Emmanuelle Béart a célébrée ce vendredi 27 novembre. La comédienne de 63 ans a passé la soirée en excellente compagnie. Et son mari Frédéric Chaudier n’y est a priori pour rien. Comme en témoigne sa story sur Instagram (voir le diaporama), Emmanuelle Béart a rejoint sa fille aînée Nelly, âgée de 34 ans, fruit de l’histoire qu’elle a entretenue avec un autre célèbre comédien : Daniel Auteuil.
La jeune femme (récemment mariée au petit-fils de Simone Veil), verre de vin blanc à la main, est accoudée à un bar, le sourire aux lèvres et le regard qui pétille. On ignore si les deux femmes avaient besoin de célébrer un événement particulier mais une chose est sûre, de simples retrouvailles suffisent à leur bonheur.
Pour Nelly Auteuil, le cinéma est une affaire de famille
Au-delà des liens qui unissent la mère et sa fille, Emmanuelle Béart et Nelly Auteuil partagent une passion indéniable : celle du cinéma et de la comédie. Car Nelly, en digne fille de personnalités issues du milieu, a suivi les traces de ses parents. Si elle a été actrice, en apparaissant notamment dans le film Petites coupures (2003) de Pascal Bonitzer aux côtés de son père, elle s’est par la suite tournée vers la production. Appartenant à l’équipe de La Smala Productions, c’est elle qui est derrière le film Le fil produit sorti en 2024 et réalisé par Daniel Auteuil.
Et autant dire que les films sont une affaire de famille chez eux. Sur son compte Instagram, Nelly Auteuil n’a de cesse de promouvoir les films dans lesquels son père apparaît et surtout qu’il réalise. Ce fut notamment le cas en avril dernier avec La troisième nuit, présenté la catégorie Cannes Première en Sélection Officielle au Festival de Cannes 2026. Un long-métrage attendu en salle le 20 janvier et particulièrement poignant autour de la bataille menée par des hommes et des femmes pour réussir le plus grand sauvetage d’enfants sous l’occupation, une “incroyable histoire vraie qui n’avait jamais été racontée.”