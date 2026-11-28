C’est une fin de semaine toute en douceur qu’Emmanuelle Béart a célébrée ce vendredi 27 novembre. La comédienne de 63 ans a passé la soirée en excellente compagnie. Et son mari Frédéric Chaudier n’y est a priori pour rien. Comme en témoigne sa story sur Instagram (voir le diaporama), Emmanuelle Béart a rejoint sa fille aînée Nelly, âgée de 34 ans, fruit de l’histoire qu’elle a entretenue avec un autre célèbre comédien : Daniel Auteuil.

La jeune femme (récemment mariée au petit-fils de Simone Veil), verre de vin blanc à la main, est accoudée à un bar, le sourire aux lèvres et le regard qui pétille. On ignore si les deux femmes avaient besoin de célébrer un événement particulier mais une chose est sûre, de simples retrouvailles suffisent à leur bonheur.

Pour Nelly Auteuil, le cinéma est une affaire de famille

Au-delà des liens qui unissent la mère et sa fille, Emmanuelle Béart et Nelly Auteuil partagent une passion indéniable : celle du cinéma et de la comédie. Car Nelly, en digne fille de personnalités issues du milieu, a suivi les traces de ses parents. Si elle a été actrice, en apparaissant notamment dans le film Petites coupures (2003) de Pascal Bonitzer aux côtés de son père, elle s’est par la suite tournée vers la production. Appartenant à l’équipe de La Smala Productions, c’est elle qui est derrière le film Le fil produit sorti en 2024 et réalisé par Daniel Auteuil.