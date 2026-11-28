Millie Bobby Brown a grandi sous nos yeux, et c'est peu dire ! Le public l’a découverte à l'âge de 12 ans seulement sous les traits d'Eleven dans Stranger Things et depuis elle a parcouru un chemin impressionnant. Après avoir fait exploser les compteurs de Netflix dès les premières saisons du phénomène des frères Duffer puis brillé notamment dans la franchise Enola Holmes, la comédienne née en février 2004 a multiplié les casquettes. Elle a notamment lancé sa propre marque de cosmétiques et de soins Florence by Mills en 2019, tout en développant des collections de vêtements cocooning. Toutefois, son parcours personnel n'a rien à envier à ces nombreuses réussites professionnelles.

En mai 2024, Millie Bobby Brown a épousé Jake Bongiovi, le fils du célèbre chanteur Jon Bon Jovi, après une belle histoire d'amour débutée en 2021. Ensemble, les deux jeunes mariés ont posé leurs valises dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, où ils profitent d'une grande maison familiale et paisible entouré de leurs animaux. Et leur bonheur a franchi un nouveau cap en août 2025, lorsque le couple a accueilli une petite fille. Et oui, à 21 ans seulement, Millie Bobby Brown est devenue maman d'un bébé que tous deux ont choisi d'adopter, avant d'agrandir encore la famille en adoptant un petit garçon en septembre 2026 ! Un vœu que la star chérissait depuis longtemps.

Millie Bobby Brown revient sur l’adoption de sa fille

Au micro du podcast On Purpose animé par Jay Shetty, Millie Bobby Brown a pris le temps d'expliquer ce que représente pour elle cette maternité pas comme les autres. “J'ai beaucoup d'amis adoptés. J'ai toujours voulu être mère ; c'était un rêve, mais pour moi, l'adoption était la première étape. Je n'ai pas d'explication particulière, mais quand on a quelque chose au fond de soi, ça ne nous quitte pas.” explique-t-elle. Un choix qui n’a d’ailleurs jamais connu d’obstacles du côté de son époux : “Je dirais que Jake était partant dès le début. [...] Nous étions sur la même longueur d'onde ; il n'y avait pas besoin d'explications. C'était merveilleux de savoir que nous voulions fonder une famille, basée sur l'amour, mais par l'adoption.”

Pour Millie Bobby Brown, l’adoption a d’autant pris de sens, quand elle a discuté avec une autre mère adoptive : “Elle nous a expliqué qu'il existait deux façons d'avoir un bébé : l'une par le ventre et l'autre par le cœur.” Et d’ajouter : “Ma fille, elle, est venue par le cœur”. Une venue qui s’est accompagnée d’une émotion intense, comme la jeune actrice se le remémore : “Cet appel a été absolument magique. Il n'y avait aucune hésitation. J'ai tout de suite su que nous avions trouvé notre bébé et qu'elle nous avait trouvés.”. Un récit touchant qui prouve, s'il le fallait encore, que Millie Bobby Brown était absolument faite pour devenir maman !