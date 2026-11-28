Jenifer passe la majeure partie de l’année en Corse, dans une maison loin de l’agitation parisienne. Alors qu’elle se prépare à sortir un nouvel album le 4 décembre 2026, la chanteuse a révélé avoir conçu un studio d’enregistrement qui éveille régulièrement la curiosité de ses proches, et notamment de ses trois enfants.

Dans sa maison en Corse, Jenifer a aménagé une pièce rien que pour elle : "Ça résonne"

Jenifer s’attaque au répertoire d’une légende de la chanson française. Le 4 décembre prochain, Jenifer va dévoiler un album de reprises de Dalida, intitulé DJ. Avant cette sortie très attendue, l’ancienne gagnante de la Star Academy s’est confiée sur sa préparation dans les colonnes de Télé 7 Jours. Jenifer a révélé que ses proches, et notamment son mari Ambroise Fieschi ou ses enfants, peuvent écouter ses albums avant tout le monde. “S’ils me le demandent, oui. Moi, je ne l’impose pas ! Quand je suis en période de ‘peaufinage’, il m’arrive de travailler à la maison. J’ai mon petit studio d’enregistrement, ça résonne, au point parfois d’attiser la curiosité. Mais je ne réunis pas tout le monde dans le salon pour une présentation officielle !”, a-t-elle assuré. La chanteuse a ensuite admis que ses trois garçons ne sont pas ses plus grands auditeurs. “Mes enfants n’écoutent pas trop la musique de maman : ils préfèrent l’électro ou l’urbain”, a-t-elle expliqué.

Jenifer se ressource près de ses proches en Corse Depuis le début de sa carrière, Jenifer a toujours souhaité protéger sa vie privée. Auprès de Télé 7 Jours, celle qui continue de collaborer avec Maxim Nucci a admis qu’elle avait “toujours voulu garder [son] petit jardin secret”. Au quotidien, elle vit donc loin de l’agitation parisienne et préfère s’isoler dans sa maison en Corse. Installée près d’Ajaccio, Jenifer se ressource dans une maison décrite comme un cocon chaleureux et intimiste, à la décoration très personnelle et colorée. Ce lieu qui lui est cher lui permet d’ailleurs de retrouver ses proches à l’abri des regards. “Ma famille, c’est mon mât. Toute seule, je ne sais pas faire. Je suis une ‘flipette’. C’est peut-être lié à mon manque de confiance en moi, même si j’essaie de me raisonner en me disant que je ne sauve pas des vies !”, a-t-elle indiqué. Un soutien indispensable pour celle qui a grandi avec le public, a vu son rapport à son corps évoluer au fil des années et tient à préserver une frontière entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. En Corse, loin de l'agitation médiatique, Jenifer peut ainsi profiter pleinement de ses proches et se recentrer sur l'essentiel.