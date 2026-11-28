Figure incontournable du petit et du grand écran, Bernard Le Coq enchaîne toujours les tournages malgré ses 76 ans. Déjà à l'affiche de la comédie baptisée Camembert au cinéma, le comédien sera prochainement à la tête d'un téléfilm de Noël sur TF1. En effet, il va incarner le premier rôle de la fiction intitulée Le Noël de Monsieur Hubert, dont la diffusion est prévue en prime time le lundi 14 décembre 2026. "À l'approche des fêtes, l'hiver et la magie de Noël envahissent le petit village alsacien de Hochpfeiferheim. Toutes les maisons brillent de mille feux, à l'exception d'une seule. C'est la demeure austère d'Hubert, surnommé le 'Gronchon' par les habitants du village car il déteste tout le monde, mais par-dessus tout, il a horreur des enfants et de Noël", a notamment indiqué TF1 dans un communiqué.

"La seule chose que semble apprécier Hubert, ce sont les sprouts, de délicieux gâteaux de Noël confectionnés par Madeleine, la pâtissière du village avec qui il passe pourtant son temps à se disputer... Hans, le jeune maire plein d'énergie, tente pourtant de convaincre Hubert de participer au concours d'illuminations", a également ajouté la première chaîne. Dans le cadre de la promotion de ce téléfilm, Bernard Le Coq a accordé une interview au magazine TV Grandes Chaînes. Durant cet entretien, le comédien a notamment été interrogé sur les secrets de son mariage avec son épouse Martine, qui dure depuis déjà plusieurs décennies.

Avec Martine, c'est ce qu'on a fait

"L'amour. Au fil des années, chacun évolue, se transforme. On peut prendre des chemins différents ou choisir de se nourrir, se soutenir, s'accepter, se pardonner. Avec mon épouse, c'est ce qu'on a fait", a notamment révélé Bernard Le Coq à ce sujet. Le comédien en a aussi profité pour évoquer les relations entre son épouse et son ancienne partenaire de jeu Anny Duperey, avec qui il a formé un couple emblématique du petit écran dans la série Une famille formidable sur TF1. "Anny, c'est ma copine! Mon épouse et elle ont des rapports charmants. Quand je tournais, l'épouse numéro 1 était Anny. Quand je reprenais le fil de la vie conjugale, elle redevenait la numéro 2. C'était très amusant !", a notamment souligné Bernard Le Coq.