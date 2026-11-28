Dans sa story Instagram, elle a publié une photo sur laquelle elle n'avait que quelques heures. Sa mère, Béatrice Bodas, la tient tendrement dans ses bras, coiffée d’un chignon et munie de grandes créoles argentées. Son père, lui, a encore ses cheveux et porte un col roulé noir.

Pour accompagner ce cliché vieux de 36 ans, Jade Leboeuf a dans un premier temps adressé un message à Béatrice Bodas : "Pour moi, le jour de son anniversaire, on devrait souhaiter un joyeux anniversaire à ses parents. Alors aujourd’hui, joyeux anniversaire à ma maman, qui a trouvé la force de me mettre au monde après de longues heures et qui, dès le premier instant, m’a donné toute sa douceur." Ensuite, elle s’est adressée à la star du ballon rond : "Et joyeux anniversaire à mon papa, qui m’a bercée et serrée dans ses bras protecteurs." La compagne de Stéphane Rodrigues a conclu en rappelant qu’au moment de sa naissance, "ils n’avaient que 20 ans".

Jade Leboeuf a déménagé à Bali juste avant ses 36 ans

En trente-six ans, les choses ont bien changé. Frank Leboeuf et Béatrice Bodas ont par la suite vu naître Hugo en 1992. Par la suite, le couple s’est séparé et le champion du monde 98 a retrouvé l’amour auprès de Chrislaure Nollet. Ils se sont mariés le 7 juillet 2013, lors d'une cérémonie organisée sur une péniche à Paris. L’ancien joueur de foot de 58 ans s’est récemment affiché avec son épouse lors de la soirée de l’Initiative Bleuet de France.

De son côté, Jade Leboeuf a parcouru bien du chemin. Elle s’est imposée dans le monde du mannequinat, mais aussi de l’influence, et partage régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux. Elle est devenue maman à son tour le 9 août 2020, jour où elle a donné naissance à son fils Elon. Récemment, la fille de Frank Leboeuf a fait parler d’elle suite à son déménagement à Bali avec son fils et son mari, Stéphane Rodrigues. Elle a d’ailleurs eu quelques déconvenues avec ses voisins, qui font régulièrement brûler leurs déchets à l’extérieur, ce qui l’inquiète beaucoup pour son fils, qui souffre de problèmes respiratoires.