Il y a deux ans, Sophie Davant a mis un terme à une histoire de plusieurs années : "J'avais envie de faire autre chose"

Sophie Davant a tourné une page importante de sa carrière. En janvier 2025, l’animatrice a rompu officiellement son CDI avec le groupe France Télévisions, après 37 ans de collaboration. Quelques mois auparavant, elle avait déjà surpris en cédant sa place à Julia Vignali aux commandes d’Affaire conclue sur France 2. Depuis, la compagne de William Leymergie ne présente plus d’émission régulière à la télévision et s’est réinventée sur Europe 1.

Près de deux ans après avoir mis fin à son contrat avec France Télévisions, Sophie Davant a accepté d’évoquer les circonstances de son départ. Dans les colonnes de Télé-Loisirs, en kiosque le lundi 30 novembre 2026, la mère de Nicolas et Valentine a démenti être partie en mauvais termes avec le groupe. “Je n’étais pas du tout en conflit avec France Télévisions, bien au contraire. J’ai quitté France 2 parce qu’on m’a fait une proposition intéressante sur Europe 1. À l’époque, j’avais présenté sept saisons d’Affaire conclue, que j’aimais beaucoup, mais j’avais envie de faire autre chose”, a-t-elle expliqué.