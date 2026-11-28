Sophie Davant a tourné une page importante de sa carrière. En janvier 2025, l’animatrice a rompu officiellement son CDI avec le groupe France Télévisions, après 37 ans de collaboration. Quelques mois auparavant, elle avait déjà surpris en cédant sa place à Julia Vignali aux commandes d’Affaire conclue sur France 2. Depuis, la compagne de William Leymergie ne présente plus d’émission régulière à la télévision et s’est réinventée sur Europe 1.
Près de deux ans après avoir mis fin à son contrat avec France Télévisions, Sophie Davant a accepté d’évoquer les circonstances de son départ. Dans les colonnes de Télé-Loisirs, en kiosque le lundi 30 novembre 2026, la mère de Nicolas et Valentine a démenti être partie en mauvais termes avec le groupe. “Je n’étais pas du tout en conflit avec France Télévisions, bien au contraire. J’ai quitté France 2 parce qu’on m’a fait une proposition intéressante sur Europe 1. À l’époque, j’avais présenté sept saisons d’Affaire conclue, que j’aimais beaucoup, mais j’avais envie de faire autre chose”, a-t-elle expliqué.
Sophie Davant revient sur France Télévisions à l’occasion du Téléthon
Si Sophie Davant a quitté France Télévisions, elle reste fidèle à un rendez-vous incontournable du groupe. En effet, depuis 1997, l’ex-femme du journaliste Pierre Sled co-anime bénévolement le Téléthon. Elle se mobilisera donc les 4 et 5 décembre prochains pour la 40e édition du Téléthon. “Je suis très heureuse que France Télévisions m’ait reproposé de présenter cette émission. D’ailleurs, depuis que je suis partie du groupe, la direction m’a toujours demandé de le faire. Je pense qu’elle considère que j’ai une légitimité à être là”, a-t-elle assuré auprès de Télé-Loisirs.
Au fil des années, Sophie Davant a gardé des souvenirs très forts du Téléthon. Elle a aussi marqué les téléspectateurs avec une chute impressionnante en plateau en 2025 ou son interview ratée du maire d’un village survenue de nombreuses années auparavant. Un rendez-vous qui est donc cher à la femme de 63 ans. Cette année, elle assurera les temps forts du lancement du Téléthon aux côtés du parrain Patrick Fiori. Et concernant le futur, elle espère un jour que Céline Dion, touchée de près par la maladie, acceptera le rôle de marraine.