Les Anges: Des candidates aux looks de "prostituées", Aurélie Dotremont se lâche

Depuis le 23 mars 2020, NRJ12 diffuse de nouveau la saison 5 des Anges, faute d'avoir tous les montages de la saison 12 à cause du confinement. Les téléspectateurs peuvent donc retrouver Nabilla Benattia, Amélie Neten, Thomas Vergara, Capucine Anav, Samir Benzema, Aurélie Dotremont, Benjamin Machet, Marie Parmentier, Alban Bartoli, Maude Harcheb, Michael Essouong, Frédérique Brugiroux, Vanessa Lawrens, Geoffrey Crousillat, Marie Garet et Marc (La Belle et ses Princes).

Aurélie Dotremont est retombée sur l'un des épisodes, mardi 24 mars. Et ses commentaires ont dû amuser ses abonnés Snapchat. La belle blonde de 29 ans n'assume pas totalement son style comme elle l'a confié : "J'aimerais qu'on parle de mes cheveux qui sont gris, jaunes, blancs. Et mon style vestimentaire, ma voix, ma façon de parler... C'est une angoisse. J'avais 20 ans et je me prenais pour une femme. Aujourd'hui, quand je me regarde, j'ai l'impression d'avoir 16 ans."

À l'époque, Aurélie Dotremont et certaines candidates avaient des tenues plus osées. Avec du recul, la candidate belge se rend compte que ce n'était pas du tout approprié : "Les choses changent. Tout le monde a évolué. J'ai l'impression qu'on est toutes des prostituées après le service, c'est horrible. Quand je dis ça, c'est genre la Pretty Woman. Vous savez Julia Roberts au début comment elle est et comment elle termine. J'ai l'impression qu'on a tous fini comme ça. (...) Je voulais être mannequin aussi (rires). Je ne voulais pas vraiment l'être, mais il fallait bien un projet pro. Et vu que je ne savais rien foutre de mes deux mains, ça passait."

Aurélie Dotremont a également évoqué ses amitiés qui ont changé depuis. En 2013, elle était très proche de certaines personnes auxquelles elle ne parlent plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle apprécie des candidats avec lesquels elle ne "s'entendait pas du tout".

Cette période est bien derrière elle. Depuis Les Anges 11, en 2019, l'ancienne meilleure amie de Capucine Anav n'a pas participé à un tournage de télé-réalité. Elle préfère se concentrer sur son travail d'influenceuse et a concrétisé l'un de ses projets : écrire un livre. Le 26 novembre dernier, elle a sorti Tu finiras dans une vitrine, un ouvrage dans lequel elle revient notamment sur l'infanticide de sa soeur ou sa relation compliquée avec son papa.